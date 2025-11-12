Что будет с ценами на золото: Аналитики JPMorgan дали прогноз до конца 2026 года

По данным J.P. Morgan Private Bank, стремительный рост цен на золото, вероятно, приведет к тому, что стоимость металла в 2026 году поднимется выше отметки в $5000 за унцию, в основном за счет закупок со стороны центральных банков стран с развивающейся экономикой, пишет Bloomberg.

Что говорят банкиры

Эксперты банка полагают, что к концу 2026 года цены могут достичь отметки в $5200−5300 за тройскую унцию, что на 25% выше текущей стоимости металла.

Цены на золото 11 ноября достигли самого высокого уровня за почти три недели. Инвесторы скупают драгоценный металл в ожидании, что потенциальное завершение «шатдауна» правительства США возобновит поток экономических данных.

Рынок ожидает, что эта статистика подтвердит слабость экономики и укрепит аргументы Федеральной резервной системы в пользу снижения процентных ставок в следующем месяце.

Ралли золота

Нынешнее ралли золота, которое традиционно является хеджированием от неопределенности, происходит одновременно с улучшением аппетита к риску на фондовых рынках. Трейдеры расценивают потенциальное прекращение «шатдауна» как позитив, поскольку оно восстановит поток экономических данных.

«Возобновление работы правительства перезапустит поток экономических данных, что потенциально укрепит ожидания по снижению ставки в декабре», — отметил Оле Хансен, глава отдела стратегии сырьевых рынков Saxo Bank.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 0,25% в декабре в 64%. Золото, которое является активом с нулевой доходностью, обычно выигрывает от среды низких процентных ставок.

Хансен добавил, что возобновление работы правительства также вернет внимание к фискальным проблемам США, поскольку новые расходы будут финансироваться за счет дополнительных заимствований, что также поддерживает золото.