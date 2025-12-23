Питер Шифф уверен, что золоту по силам дорожать на $200 в день

Любитель драгоценных металлов Питер Шифф уверен, что золоту по силам дорожать на $200 и более в день. Об этом он написал в Х.

Курс на повышение

«Такое нечасто бывает, когда курс золота увеличивается более чем на $100 за день. Но стодолларовые ралли станут обычным делом, потому что наблюдаемый бычий рынок набирает силу. Скоро стоимость XAU впервые повысится на $200 за сутки» — написал Шифф.

It’s not often that gold rises over $100 in a single day. But $100-day rallies are going to become commonplace as this bull market matures. Soon, gold will notch its first $200-day move. Do not overlook the significance of this warning and what it portends for the U.S. economy. — Peter Schiff (@PeterSchiff) December 22, 2025

Ралли золота

Восходящее движение на рынке золота ускорилось 22 декабря, и чуть более чем за сутки драгоценный металл подорожал на 3,63%, что в количественном отношении составило $158. Поэтому прогноз Шиффа о скором появлении двестидолларовых ралли может оказаться верным.

23 декабря курсу золота не хватило нескольких центов, чтобы достичь исторического максимума на отметке $4,500. Питер не сомневается, что этот барьер будет взят во вторник, и предрекает рост стоимости драгоценного металла до $6,000 в 2026 году. В связи с этим покупка XAU даже по текущей высокой цене позволит приумножить капитал примерно на треть.

«Трамп пообещал, что в Америке наступит золотой век. Пока он держит своё слово, но только по отношению к тем людям, которые владеют настоящим золотом. Не ждите, покупайте драгоценный металл сейчас!» — подытожил Шифф.

Прогноз по золоту

Цена на золото может перевалить отметку в $5 000 за тройскую унцию в 2026 году, если мировая экономика двинется по наихудшему из рассмотренных сценариев, следует из нового прогноза Всемирного совета по золоту.

По данным J.P. Morgan Private Bank, стремительный рост цен на золото, вероятно, приведет к тому, что стоимость металла в 2026 году поднимется выше отметки в $5000 за унцию, в основном за счет закупок со стороны центральных банков стран с развивающейся экономикой

