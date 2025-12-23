Multi от Минфин
23 декабря 2025, 12:17

Питер Шифф уверен, что золоту по силам дорожать на $200 в день

Любитель драгоценных металлов Питер Шифф уверен, что золоту по силам дорожать на $200 и более в день. Об этом он написал в Х.

Любитель драгоценных металлов Питер Шифф уверен, что золоту по силам дорожать на $200 и более в день.
Фото: Питер Шифф

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Курс на повышение

«Такое нечасто бывает, когда курс золота увеличивается более чем на $100 за день. Но стодолларовые ралли станут обычным делом, потому что наблюдаемый бычий рынок набирает силу. Скоро стоимость XAU впервые повысится на $200 за сутки» — написал Шифф.

Ралли золота

Восходящее движение на рынке золота ускорилось 22 декабря, и чуть более чем за сутки драгоценный металл подорожал на 3,63%, что в количественном отношении составило $158. Поэтому прогноз Шиффа о скором появлении двестидолларовых ралли может оказаться верным.

23 декабря курсу золота не хватило нескольких центов, чтобы достичь исторического максимума на отметке $4,500. Питер не сомневается, что этот барьер будет взят во вторник, и предрекает рост стоимости драгоценного металла до $6,000 в 2026 году. В связи с этим покупка XAU даже по текущей высокой цене позволит приумножить капитал примерно на треть.

Читайте также: Цены на золото впервые в истории превысили $4 500 за унцию

«Трамп пообещал, что в Америке наступит золотой век. Пока он держит своё слово, но только по отношению к тем людям, которые владеют настоящим золотом. Не ждите, покупайте драгоценный металл сейчас!» — подытожил Шифф.

Прогноз по золоту

Цена на золото может перевалить отметку в $5 000 за тройскую унцию в 2026 году, если мировая экономика двинется по наихудшему из рассмотренных сценариев, следует из нового прогноза Всемирного совета по золоту.

По данным J.P. Morgan Private Bank, стремительный рост цен на золото, вероятно, приведет к тому, что стоимость металла в 2026 году поднимется выше отметки в $5000 за унцию, в основном за счет закупок со стороны центральных банков стран с развивающейся экономикой

Инвестиционный трамплин

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
