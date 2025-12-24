Multi от Минфин
24 декабря 2025, 14:19

Налогообложение посылок до 150 евро: зачем это нужно

Введение налогообложения мелких международных посылок может оказаться инструментом выравнивания условий конкуренции между украинскими и зарубежными продавцами, а также способом увеличения поступлений в бюджет. В то же время инициатива вызывает дискуссии из-за возможного влияния на потребителей и онлайн-торговлю. Об этом рассказал глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук в своей колонке для ЭП, «Минфин» выбрал главное.

Налогообложение посылок до 150 евро: зачем это нужно

Если коротко, налогообложение мелких международных отправлений (до 150 евро) — это выравнивание конкурентных условий и детенизация, а не «наказание онлайн-покупателей». В украинских реалиях действующий порог стоимости посылок создает ситуацию, когда значительный объем товаров заходит в страну в формате мелких отправок B2C без НДС.

Это дает международным платформам ценовое преимущество над легальным импортом, официальным ритейлом и украинским производителем. Мы не раз фиксировали это как искажение конкуренции и источник потерь бюджета.

Экономический эффект

Экономический эффект реформы будет комплексным.

Во-первых, возрастет доля «белой» торговли. Когда правила одинаковы, легальному бизнесу проще конкурировать и инвестировать, а государству прогнозировать поступления.

Во-вторых, возникает дополнительный фискальный ресурс, в особенности принципиальный во время войны и дефицита бюджета. По разным оценкам, поступления могут возрасти ориентировочно на 20 млрд грн в год.

В третьих, усиливается позиция украинского производства. Когда «безналоговый» импорт больше не искусственно дешевле, у локальных брендов появляется больше возможностей для ценовой конкуренции и масштабирования.

Важны и вопросы качества и безопасности товаров. Европейские регуляторы уже усилили давление на платформы ультра-низкой стоимости из-за рисков продажи опасной продукции и слабого контроля, в частности относительно Temu и общей тенденции ЕС к более жестким требованиям к Temu/Shein.

Для Украины это не менее актуально: налоговое выравнивание не решает проблему полностью, но существенно уменьшает стимулы массового ввоза самых дешевых товаров сомнительного качества и создает основания для более системного контроля.

Какой подход был бы сбалансирован

Сбалансированным может считаться тот подход, который:

  • устраняет конкурентную несправедливость;
  • не создает хаоса на таможне;
  • не производит из граждан «администраторов» НДС.

Наиболее сбалансированной выглядит модель, предлагаемая как основа для законодательных изменений:

  • НДС применяется к покупкам на маркетплейсах независимо от стоимости;
  • ввозная пошлина — только на товары более 150 евро;
  • уплата НДС производится на этапе покупки, то есть налог включается в финальный платеж в магазине/на платформе.

Это фактически воспроизводит подход ЕС: модель IOSS (Import One Stop Shop) отменила освобождение от НДС для «мелких» посылок, одновременно цифровизировав администрирование.

Критически важно обеспечить переходный период и техническую готовность системы — IT-решения, регламенты взаимодействия с платформами и операторами доставки, информирование потребителей. Именно так реализуют «европейскую модель», о которой идет речь в публичных коммуникациях Министерства финансов.

Читайте также: Кто выиграет от налога на заграничные посылки и чем его заменить

Как повлияет инициатива

Воздействие будет разным для разных групп — и важно говорить об этом без драматизации.

Действительно, часть импульсных или чисто ценовых покупок может уменьшиться — НДС повысит конечную стоимость низкоценных товаров. Однако, если налог будет уплачиваться на этапе покупки (а не «доначисляться» на таможне), переход пройдет мягче: люди будут видеть окончательную цену сразу и принимать решение прозрачно.

Для малого бизнеса, закупающего на международных платформах краткосрочно затраты возрастут (минимум НДС). Но здесь вопрос справедливости: нынешняя модель фактически субсидирует теневой импорт и ставит в неравные условия работающих легально.

Что касается украинского производства и легального ритейла, то для них эффект будет преимущественно положительным.

  • исчезает искусственное преимущество «без НДС-импорта»;
  • уменьшается давление ультрадешевой, часто низкокачественной продукции;
  • появляется больше возможностей для развития локальных товаров широкого потребления.

Отдельное измерение — безопасность

Вокруг отдельных международных платформ существуют оговорки относительно практики сбора данных и использования приложений. Публичные аналитические центры (в частности CSIS) описывали риски Temu для конфиденциальности и безопасности, а технические анализы фиксируют запросы на доступ к камере, микрофону, геолокации и т. д.

Параллельно платформы находятся под усиленным регуляторным надзором в ЕС и США, включая производства по DSA или штрафам за нарушение конфиденциальности, как в случае Shein.

В условиях войны вопросы цифровой гигиены, прозрачности и контроля — не мелочь, а составляющая национальной безопасности.

Источник: Минфин
