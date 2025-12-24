«Дружба» с Пекином: США отложили введение пошлин на китайские чипы до середины 2027 года

США обвинили Китай в недобросовестных торговых практиках в полупроводниковом секторе, однако решили не вводить дополнительные пошлины на импорт чипов как минимум до середины 2027 года. Это следует из результатов расследования Торгового представительства США, которые 23 декабря были опубликованы на его сайте. Конкретный уровень сборов будет объявлен не позднее чем за месяц до их вступления в силу.

Что это значит

Решение воздержаться от введения новых пошлин стало очередным сигналом о том, что администрация Дональда Трампа стремится стабилизировать отношения с Китаем и закрепить договоренности, достигнутые Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в октябре в Южной Корее, отмечает Bloomberg.

В рамках этого соглашения Вашингтон и Пекин договорились избежать резкого повышения торговых сборов, а также смягчить ограничения на экспорт технологий и критически важных минералов.

Расследование поставок китайских чипов на американский рынок началось еще при администрации предыдущего президента Джо Байдена: оно должно было завершиться в течение 12 месяцев, отмечает Reuters.

Запрет Китая

Китай в сентябре этого года запретил крупнейшим технологическим компаниям страны, включая ByteDance и Alibaba, закупать некоторые чипы Nvidia, усилив курс на развитие собственной полупроводниковой индустрии и снижение зависимости от США, сообщали источники Financial Times. Речь тогда шла о заказах чипов RTX Pro 6000D — продукта Nvidia, созданного специально для рынка КНР.

В начале декабря стало известно, что крупные китайские компании, включая Alibaba и ByteDance, обратились к Nvidia по поводу закупок другого чипа — H200, второго по мощности в линейке компании для искусственного интеллекта.

8 декабря президент США Дональд Трампзаявил, что правительство США разрешит Nvidia экспортировать H200 в Китай, но будет взимать 25% сбор с таких поставок.