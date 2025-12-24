«Дружба» с Пекином: США отложили введение пошлин на китайские чипы до середины 2027 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 декабря 2025, 8:43 Читати українською

«Дружба» с Пекином: США отложили введение пошлин на китайские чипы до середины 2027 года

США обвинили Китай в недобросовестных торговых практиках в полупроводниковом секторе, однако решили не вводить дополнительные пошлины на импорт чипов как минимум до середины 2027 года. Это следует из результатов расследования Торгового представительства США, которые 23 декабря были опубликованы на его сайте. Конкретный уровень сборов будет объявлен не позднее чем за месяц до их вступления в силу.

США обвинили Китай в недобросовестных торговых практиках в полупроводниковом секторе, однако решили не вводить дополнительные пошлины на импорт чипов как минимум до середины 2027 года.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что это значит

Решение воздержаться от введения новых пошлин стало очередным сигналом о том, что администрация Дональда Трампа стремится стабилизировать отношения с Китаем и закрепить договоренности, достигнутые Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в октябре в Южной Корее, отмечает Bloomberg.

В рамках этого соглашения Вашингтон и Пекин договорились избежать резкого повышения торговых сборов, а также смягчить ограничения на экспорт технологий и критически важных минералов.

Расследование поставок китайских чипов на американский рынок началось еще при администрации предыдущего президента Джо Байдена: оно должно было завершиться в течение 12 месяцев, отмечает Reuters.

Запрет Китая

Китай в сентябре этого года запретил крупнейшим технологическим компаниям страны, включая ByteDance и Alibaba, закупать некоторые чипы Nvidia, усилив курс на развитие собственной полупроводниковой индустрии и снижение зависимости от США, сообщали источники Financial Times. Речь тогда шла о заказах чипов RTX Pro 6000D — продукта Nvidia, созданного специально для рынка КНР.

Читайте также: Китай запретил технологическим компаниям покупать ИИ-чипы Nvidia

В начале декабря стало известно, что крупные китайские компании, включая Alibaba и ByteDance, обратились к Nvidia по поводу закупок другого чипа — H200, второго по мощности в линейке компании для искусственного интеллекта.

8 декабря президент США Дональд Трампзаявил, что правительство США разрешит Nvidia экспортировать H200 в Китай, но будет взимать 25% сбор с таких поставок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами