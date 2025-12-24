Где искать реальную морозостойкую солярку и сколько за нее придется заплатить

Украинских водителей пугают проблемами с топливом этой зимой. Речь идет о так называемом «зимнем» дизеле, точнее об одном из его подвидов — арктическом дизельном топливе, которое способно «заводить» двигатели без особых сложностей при температуре до минус 40 градусов мороза.

Как рассказал «Минфину» основатель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин, отечественные АЗС завозят преимущественно дизель «европейская зима», он хорошо «работает» при минус 12−14 градусах, но, если столбики термометра опускаются ниже, может дать сбой.

При этом многие заправщики уже активно рекламируют зимний дизель, не вдаваясь в подробности, о каком именно подвиде топлива идет речь. То есть, если нынешняя зима будет холодной, дизельные моторы авто, особенно старых, могут попросту не завестись.

«Минфин» разбирался, что происходит на топливном рынке с «зимним» дизелем.

Зимний дизель: европейская «норма» или арктическая «броня» для морозов?

У автомобилей с дизельными двигателями есть масса преимуществ, в том числе более экономный, по сравнению с бензиновыми машинами, расход топлива. Но есть и недостатки. Один из них — сложности в эксплуатации дизельных моторов зимой. В новых автомобилях эта проблема ощущается меньше, а вот старые — в мороз могут попросту не завестись.

Поэтому водители стараются заправляться зимним дизельным топливом.

Есть два вида такого дизеля. Первый — зимний или, как его еще часто называют, «европейская зима». Он содержит присадки-депрессоры, которые предотвращают «вязкость» топлива. Такой дизель предназначен для эксплуатации авто при температуре до минус 12−14 градусов. Некоторые производители декларируют сохранение свойств такого топлива при температуре до минус 20 градусов, но на практике это срабатывает далеко не всегда.

Второй вид зимнего дизеля — арктический. Его эксперты советуют заливать в баки при температуре от минус 12 градусов. Нижняя планка, при которой производители обещают сохранение качественных характеристик топлива, — минус 40−65 градусов.

Арктический дизель считается премиальным видом топлива, которое улучшено дополнительными присадками. Помимо беспроблемного запуска двигателя в морозы, арктический дизель, как обещают производители, ускоряет разгон авто и даже способствует более экономному расходу топлива.

Отметим, что на АЗС и в специализированных магазинах отдельно продаются также разнообразные присадки, которые водители могут сами добавить в обычный дизель, получив таким образом зимний вариант топлива. Впрочем, такой «экономвариант» эксперты советуют приберечь на крайний случай — на практике «домашний» зимний дизель работает намного хуже, чем заводской.

Читайте также: Кабмин готовит реформу услуг такси: что изменится для пассажиров

Куда пропала «Арктика»?

О том, что этой зимой украинские водители могут столкнуться с дефицитом зимнего дизеля, эксперты предупреждают еще с лета. Дело в том, что ранее большие объемы зимнего топлива завозились к нам из Индии. После запрета импорта индийского топлива поставщики начали переориентироваться на другие рынки — в частности, на Грецию, Катар, Литву, Польшу и пр.

Но, по словам Леушкина, завозят преимущественно «европейскую зиму», а не арктический дизель. «Арктику законтрактовали в основном под армию», — говорит эксперт. Причины ограниченных поставок арктического дизеля для розницы — ограниченное предложение у тех продавцов, с которыми работают наши импортеры, а также высокий ценник. Арктический дизель в закупке на 1,5 гривны за литр дороже, чем просто «зимний», — пояснил «Минфину» Леушкин.

А вот глава консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн заверил «Минфин», что на самом деле в Украину завозят и зимний дизель, и арктический. «В ноябре импортировали рекордные объемы за последние три года — 700 тысяч тонн», — говорит он.

Арктический дизель действительно есть в предложении АЗС. К примеру, сеть «ОККО» рекламирует дизель PULLS Diesel Арктика, который «не замерзает до минус 40 градусов». По данным «А-95», сеть импортирует топливо производства польского завода ORLEN и по состоянию на 10 декабря этого года завезла его 15,8 тысяч тонн.

При этом на официальном сайте сети не указана стоимость арктического дизеля, хотя есть ценники на все остальные виды топлива. На «горячей» линии «Минфину» посоветовали «спрашивать цену на заправках», оператор, как оказалось, не знает, сколько стоит арктический дизель в их сети. К тому же, по словам оператора, такой вид топлива есть не на всех АЗС. То есть, судя по всему, процесс продажи этого вида топлива пока не отлажен.

Другая крупная сеть АЗС — WOG — предлагает финский арктический дизель Mustang плюс, который также не замерзает до 40 градусов мороза. Цена — 64,00 гривны за литр. Для сравнения: «обычный» дизель на заправках этой сети стоит 61,99 гривен, то есть «арктика» обойдется на 3 гривны за литр, или на 150 гривен за среднестатистический бак, дороже.

В сети «Укрнафта» сообщают о наличии зимнего дизельного топлива, рассчитанного на морозы до минус 21 градуса. То есть это явно не «арктика».

В сети БРСМ на зиму предлагают ДП Евро Plus, который, как заявляют в компании, «обогащен американской присадкой Innospec Octimise D3042 (54,99 гривен за литр). Продавец обещает, что этот дизель является морозостойким до минус 35 градусов.

В сети UPG с начала ноября начали продавать зимний дизель до минус 21 градуса, завезенный из «высокотехнологичных НПЗ США» (каких именно — не уточняется). Стоимость — 61,9 гривен за литр (при цене евродизеля в 58,99 гривен). Но, как сообщили «Минфину» в этой сети, зимнее топливо есть не на всех заправках.

То есть, как видно, арктический дизель есть далеко не везде. Большинство предлагают на зиму все же «европейский вариант», но позиционируют его не до минус 12−13 градусов, а до минус 20−21 градуса мороза.

Испытание холодом, бодяга и недолив

Как говорит Дмитрий Леушкин, «сейчас все продают преимущественно зимний дизель, якобы до минус 20. Пока не настали те самые 20 градусов». То есть на самом деле не совсем понятно, как будет на практике работать топливо при низких температурах.

По словам руководителя специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, качество топлива на украинских АЗС государство сейчас практически не контролирует.

В прошлом году Институт потребительских экспертиз проверял зимнюю солярку. Отобрав 27 проб на заправках сетей «Укрнафта», ОККО, БРСМ, KLO, Parallel, WOG, Socar и др. При этом более трети образцов не прошли «испытание холодом» (в частности, дизель сетей БРСМ, Маркет, Фактор, Mango). У последней дизель на самом деле прекращал прокачиваться уже при минус 13 градусах, у остальных — при минус 16−19 градусах. Зимнее топливо некоторых сетей (в частности, BVS, KSEM и др.) попало в «синюю зону» — оно отвечало стандартам ДСТУ, но не имело «запаса прочности».

Только у 11 сетей зимний дизель оказался действительно зимним (OKKO, WOG, Socar, KLO, Amic и др). Он «работал» при минус 23−26 градусах.

При этом весной этого года Институт потребительских экспертиз заявил, что на отечественных АЗС начало резко ухудшаться качество дизельного топлива, которое многие заправки попросту «бодяжат». Долю фальсификата исследователи оценили минимум в 20%. В некоторых проверенных образцах зафиксировано многократное превышение содержание серы, что чревато проблемами с топливной системой и двигателем авто. При этом аналитики отмечают, что ситуация с качеством дизеля резко ухудшилась, по сравнению, к примеру, с прошлым годом.

В ноябре этого года Институт потребительских экспертиз зафиксировал общий дефицит дизеля на многих АЗС, особенно региональных, что заставило некоторые заправки «прикрутить краны» и попросту недоливать клиентам определенные объемы топлива.

Понятно, что все эти проблемы могут сказаться и на качестве зимнего топлива.