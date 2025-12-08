С 1 января 2026 вступит в силу повышение акцизов на бензин, дизель и автогаз. Именно это станет ключевым фактором грядущего подорожания горючего. В то же время до конца 2025 года НБУ не ожидает резких скачков стоимости на АЗС: рынок будет оставаться относительно стабильным. Об этом идет речь в Инфляционном отчете НБУ.
Из-за повышения акцизов в 2026 году топливо в Украине подорожает
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Повышение акциза
В НБУ отмечают: новые акцизные ставки повысят налоговую нагрузку на горючее и соответственно ускорят рост цен в среднесрочной перспективе.
Как именно изменятся акцизы с 2026 года
По действующему законодательству с 1 января 2026 года ставки акцизного налога будут повышены для всех основных видов топлива:
- Бензин: с 271,7 до 300,8 евро за 1000 л
- Дизель: с 215,7 до 253,8 евро за 1000 л
- Автогаз: со 173 до 198 евро за 1000 л
Что это значит для потребителей
- Краткосрочно (2024−2025): резких колебаний на рынке горючего не прогнозируют.
- С 2026 года: украинских АЗС стоит ожидать постепенного, но ощутимого подорожания горючего.
- Долгосрочно: повышение акцизов может повлиять на цены несколько лет подряд.
На сколько ориентировочно подорожает топливо
Ожидаемое подорожание горючего из-за роста оптовых цен: бензин — на 1,5−2,5 грн/л, дизель — на 2−3 грн/л, автогаз — на 1−1,8 грн/л.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 2
А что, может уважаемый «редактор новостей» расскажет всем, а почему подымают акциз?
Нет, не расскажет?
Жаль!
А в «отчете» НБУ, нет рассказа о «запланированном» с «подаче» НБУ курсе ЕВРО в 59.40 гривен? Нет не написано?
А не написано что все!!! акцизы рассчитываются ТОЛЬКО В ЕВРО! Что и этого не написано?
Да, жаль!