Из-за повышения акцизов в 2026 году топливо в Украине подорожает

С 1 января 2026 вступит в силу повышение акцизов на бензин, дизель и автогаз. Именно это станет ключевым фактором грядущего подорожания горючего. В то же время до конца 2025 года НБУ не ожидает резких скачков стоимости на АЗС: рынок будет оставаться относительно стабильным. Об этом идет речь в Инфляционном отчете НБУ.

Повышение акциза

В НБУ отмечают: новые акцизные ставки повысят налоговую нагрузку на горючее и соответственно ускорят рост цен в среднесрочной перспективе.

Как именно изменятся акцизы с 2026 года

По действующему законодательству с 1 января 2026 года ставки акцизного налога будут повышены для всех основных видов топлива:

Бензин: с 271,7 до 300,8 евро за 1000 л

Дизель: с 215,7 до 253,8 евро за 1000 л

Автогаз: со 173 до 198 евро за 1000 л

Что это значит для потребителей

Краткосрочно (2024−2025): резких колебаний на рынке горючего не прогнозируют. С 2026 года: украинских АЗС стоит ожидать постепенного, но ощутимого подорожания горючего. Долгосрочно: повышение акцизов может повлиять на цены несколько лет подряд.

На сколько ориентировочно подорожает топливо

Ожидаемое подорожание горючего из-за роста оптовых цен: бензин — на 1,5−2,5 грн/л, дизель — на 2−3 грн/л, автогаз — на 1−1,8 грн/л.