Из-за повышения акцизов в 2026 году топливо в Украине подорожает

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 декабря 2025, 12:39 Читати українською

Из-за повышения акцизов в 2026 году топливо в Украине подорожает

С 1 января 2026 вступит в силу повышение акцизов на бензин, дизель и автогаз. Именно это станет ключевым фактором грядущего подорожания горючего. В то же время до конца 2025 года НБУ не ожидает резких скачков стоимости на АЗС: рынок будет оставаться относительно стабильным. Об этом идет речь в Инфляционном отчете НБУ.

С 1 января 2026 вступит в силу повышение акцизов на бензин, дизель и автогаз.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Повышение акциза

В НБУ отмечают: новые акцизные ставки повысят налоговую нагрузку на горючее и соответственно ускорят рост цен в среднесрочной перспективе.

Как именно изменятся акцизы с 2026 года

По действующему законодательству с 1 января 2026 года ставки акцизного налога будут повышены для всех основных видов топлива:

  • Бензин: с 271,7 до 300,8 евро за 1000 л
  • Дизель: с 215,7 до 253,8 евро за 1000 л
  • Автогаз: со 173 до 198 евро за 1000 л

Что это значит для потребителей

  1. Краткосрочно (2024−2025): резких колебаний на рынке горючего не прогнозируют.
  2. С 2026 года: украинских АЗС стоит ожидать постепенного, но ощутимого подорожания горючего.
  3. Долгосрочно: повышение акцизов может повлиять на цены несколько лет подряд.

На сколько ориентировочно подорожает топливо

Ожидаемое подорожание горючего из-за роста оптовых цен: бензин — на 1,5−2,5 грн/л, дизель — на 2−3 грн/л, автогаз — на 1−1,8 грн/л.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 декабря 2025, 13:28
#
Ну так в чем проблема?
А что, может уважаемый «редактор новостей» расскажет всем, а почему подымают акциз?
Нет, не расскажет?
Жаль!
А в «отчете» НБУ, нет рассказа о «запланированном» с «подаче» НБУ курсе ЕВРО в 59.40 гривен? Нет не написано?
А не написано что все!!! акцизы рассчитываются ТОЛЬКО В ЕВРО! Что и этого не написано?
Да, жаль!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 декабря 2025, 13:41
#
Прошу прощение — опечатка … с «подаче» НБУ курсе ЕВРО в 49.40 гривен
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает orient14 и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами