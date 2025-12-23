Multi от Минфин
23 декабря 2025, 15:14 Читати українською

Италия оштрафовала Ryanair на 255 млн евро: авиакомпанию обвинили в «войне» с турагентствами

Итальянский антимонопольный регулятор наложил на ирландского лоукостера Ryanair рекордный штраф в размере 255 млн евро ($300 млн). Причиной стала «злонамеренная стратегия» авиакомпании, направленная на вытеснение с рынка посторонних туристических агентств. Об этом сообщает Bloomberg.

Италия оштрафовала Ryanair на 255 млн евро
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В чем обвиняют авиаперевозчика?

По данным итальянского ведомства по конкуренции, Ryanair сознательно создавала препятствия для турагентств, которые пытались покупать билеты на ее официальном сайте.

Период нарушений: Злоупотребление доминирующим положением продолжалось с апреля 2023 по меньшей мере до апреля 2025 года.

Суть ограничений: Авиакомпания фактически блокировала агентствам возможность комбинировать рейсы Ryanair с билетами других перевозчиков или дополнительными услугами (гостиница, аренда авто). Это заставляло клиентов покупать все непосредственно у Ryanair, ограничивая их выбор.

Затяжной конфликт с итальянскими властями

Отношения между лоукостером и Римом остаются напряженными уже несколько лет. Конфликт обострился летом 2023 года, когда:

  • Правительство Италии пыталось ограничить цены на авиабилеты в Сицилию и Сардинию.
  • Антимонопольные органы начали расследование монополизации компанией сопутствующих услуг (прокат машин, бронирование жилья).

Читайте также: Ryanair может возобновить полеты в Украину в течение 2-х недель после заключения любого мирного соглашения — FT

Не первый случай

Ryanair уже не в первый раз конфликтует с туристическими агентствами. К примеру, в 2024 году компания только после длительного суда пошла на мировое соглашение с онлайн-турагентом On the Beach Group Plc, который также обвинял перевозчика в антиконкурентном поведении.

Представители Ryanair пока официально не прокомментировали решение итальянского регулятора, однако, обычно компания агрессивно оспаривает подобные штрафы в судах.

Напомним

«Минфин» писал, что Ryanair объявила о полном переходе на цифровые посадочные талоны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
