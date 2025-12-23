BMW усложняет ремонт «своими руками»: новые винты не открутить обычным инструментом

Немецкие автопроизводители давно известны своей любовью к специфическим креплениям, требующим особых ключей. Но BMW решила вывести эту стратегию на новый уровень. Компания запатентовала новый тип винта, который станет настоящим ночным ужасом для независимых механиков и автовладельцев, сообщает CarBuzz.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Винт с логотипом: хорошо, но недоступно

Главная особенность изобретения — шляпка винта, выполненная в форме фирменного логотипа BMW (круглый «пропеллер»).

Конструкция: Два из четырех секторов логотипа углублены (именно туда должна вставляться специальная бита отвертки), а два других — плоские.

Уникальность: Для такой крепи не подойдет ни одна стандартная отвертка (плоская, крестовая) или даже сложные звездочки Torx. Более того, по краям винта отчеканена надпись «BMW», чтобы напомнить, кто именно создал это препятствие.

Прямой запрет на неавторизованный ремонт

BMW не скрывает подлинной цели настоящего изобретения. В патенте прямо указано: форма винта разработана так, чтобы предотвратить ослабление или затягивание крепления посторонними лицами, не имеющими специализированного фирменного инструмента.

По замыслу компании, эти крепления появятся в видимых местах:

Крепление сидений в кузове.

Соединение элементов кабины (кокпита) с конструкцией автомобиля.

Читайте также: Квартальная прибыль BMW выросла на 256%

Это критически важные узлы, где обычно используется высокая сила затяжки (крутящий момент). Использование специфического двузубого ключа в таких местах может привести к тому, что инструменты будут часто ломаться, а найти замену в обычном строительном магазине будет невозможно.

Что это значит для владельцев?

Если эти винты пойдут в серийное производство, владельцы BMW окажутся перед сложным выбором:

Забудьте о гаражном ремонте: Даже простая замена или демонтаж элементов интерьера потребует поездки к официальному дилеру.

Дорогие инструменты: Независимым СТО придется покупать эксклюзивные наборы ключей у BMW за значительные суммы, что поднимет стоимость обслуживания.

Читайте также: BMW назначила нового генерального директора

Пока это только патент, и есть надежда, что идея останется на бумаге. Однако тенденция автогигантов к максимальному закрытию своих систем от постороннего вмешательства становится все очевиднее.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями