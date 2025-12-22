Цена на золото превысила $4 380 за унцию: рекорд более чем за 40 лет

Цена на золото превысила $4 380 за унцию, показав лучшие годовые результаты более чем за 40 лет. Об этом пишет Вloomberg.

Что поддерживает рост золота

Цена на золото выросла до исторического максимума, а обострение геополитической напряженности и ставки на дальнейшее снижение ставки Федеральной резервной системой добавили толчок лучшим годовым показателям более чем за четыре десятилетия.

Цена на драгметалл выросла более чем на 1%, превысив предыдущий рекорд в 4 381 доллар за унцию, установленный в октябре. Трейдеры делают ставки на то, что ФРС дважды снизит процентные ставки в 2026 году после того, как ряд экономических данных на прошлой неделе мало что прояснил перспективы, хотя президент США Дональд Трамп выступал за агрессивное снижение ставок.

Более мягкая монетарная политика является попутным ветром для золота и серебра, которые не приносят процентов.

Спрос на золото

Спрос усиливается за счет покупок центральных банков и притока средств в золотые ETF, который продолжается уже несколько недель подряд.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют дальнейший рост цен в 2026 году, с базовым сценарием около $4 900 за унцию.

Рост серебра, платины

Цена на серебро выросла на целых 2,7% до рекордных $68,9883 за унцию, чему способствовали спекулятивные приливы и длительные перебои в поставках в основных торговых центрах после исторического сжатия позиций в октябре. Общий объем торгов фьючерсами на серебро в Шанхае резко вырос в начале этого месяца до уровней, близких к наблюдавшимся во время кризиса несколько месяцев назад.

Платина растет восьмую сессию подряд, торгуясь выше 2000 долларов за унцию впервые с 2008 года.

По состоянию на 10.57 утра в Сингапуре спотовая цена на золото выросла на 1,1% до 4 386,32 доллара за унцию. Серебро подорожало на 2,6% до 68,87 доллара. Платина выросла на 3,9%, а палладий — на 4,5%. Индекс спотового доллара Bloomberg снизился на 0,1%.

