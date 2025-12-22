Multi от Минфин
22 декабря 2025, 14:45 Читати українською

Рэй Далио назвал негативные последствия инвестиций в биткоин

Биткоин способен принести своим владельцам ненужные проблемы. Кроме того, он уступает золоту как средство сохранения ценности, заявил в интервью на YouTube-канале Nikhil Kamath миллиардер Рэй Далио.

Биткоин способен принести своим владельцам ненужные проблемы.
Фото: Рей Далио

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорит Далио

Основатель Bridgewater Associates подчеркнул, что криптоинвесторы склонны наделять биткоин не соответствующими первой криптовалюте потребительскими качествами.

«Биткоин из-за ограничений в поставке не способен стать широко используемым платежным средством, а по ряду фундаментальных причин вряд ли будет удерживаться в значимом объеме на балансе центральных банков и не станет резервным активов крупных государств», — заявил Далио.

Читайте также: Рэй Далио советует оставлять на инвестиции в золото около 15% портфеля

Он акцентировал внимание на том, что публичный реестр транзакций биткоина позволяет заинтересованным сторонам отслеживать адреса кошельков и операции инвесторов. Это делает актив подверженным мониторингу и вмешательству как со стороны властей, так и криминальных элементов, считает миллиардер.

«Транзакции в биткоине можно отслеживать. Правительства могут мониторить их и вмешиваться, в то время как золото остается единственным активом, неподвластным прямому контролю», — добавил он.

Сравнивая биткоин с золотом, Далио назвал последнее «превосходным средством сохранения ценности», доказавшим свою эффективность на протяжении тысяч лет.

«В отличие от цифровых активов, золото не зависит от обещаний и устойчиво к манипуляциям. Это единственный актив, которым вы можете владеть без оглядки на стороннее вмешательство», — отметил Далио в интервью.

Миллиардер признался, что держит в своем инвестиционном портфеле небольшое количество биткоинов, но предпочитает золото и фокусируется на более надежных активах.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что миллиардер и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио порекомендовал вложить до 15% портфеля в биткоин.

На конференции Abu Dhabi Finance Week он спрогнозировал обесценивание долговых облигаций, выступив за инвестиции в «твердые» активы, включая первую криптовалюту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
