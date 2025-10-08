Рэй Далио советует оставлять на инвестиции в золото около 15% портфеля

Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио посоветовал инвесторам выделять около 15% их портфеля под золото, не обращая внимание на то, как сильно растет цена актива. Об этом основатель хедж-фонда заявил во вторник, выступая на Гринвичском экономическом форуме, его слова приводит CNBC.
Что советует Далио
«Если говорить о стратегической диверсификации активов, около 15% от общего их объема займет золото <…> потому что это один из активов, который показывает хорошие результаты, когда другие, наоборот, тянут портфель вниз», — заявил Далио.
Канал отмечает, что рекомендация Далио сильно отличается от классической схемы инвестирования 60 на 40. Где 60 будут составлять акции, а 40% от портфеля будут занимать облигации. Но еще дальше зашел CEO Doubleline Capital Джефри Гундлах, который рекомендовал увеличить долю золота до четверти.
Рост золота
Стоимость золота тем временем ставит новые рекорды: утром 8 октября 2025 года цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex превысила $4 050 за тройскую унцию.
По словам Далио, ситуация, с которой сегодня сталкиваются инвесторы, напоминает конец 1970-х годов, когда высокие инфляция, госрасходы и госдолг подрывали доверие граждан к традиционным активам.
Рекомендации, озвученные основателем хедж-фонда, уже отражают настроения инвесторов.
По состоянию на 24 сентября, объем чистых инвестиций в золотые ETF составил $3,6 млрд. Всплеск интереса к металлу связан как с ожиданиями дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой США, так и с сохранением атмосферы геополитической напряженности, объяснял эксперт.
