українська
8 октября 2025, 14:16 Читати українською

Рэй Далио советует оставлять на инвестиции в золото около 15% портфеля

Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио посоветовал инвесторам выделять около 15% их портфеля под золото, не обращая внимание на то, как сильно растет цена актива. Об этом основатель хедж-фонда заявил во вторник, выступая на Гринвичском экономическом форуме, его слова приводит CNBC.

Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио посоветовал инвесторам выделять около 15% их портфеля под золото, не обращая внимание на то, как сильно растет цена актива.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что советует Далио

«Если говорить о стратегической диверсификации активов, около 15% от общего их объема займет золото <…> потому что это один из активов, который показывает хорошие результаты, когда другие, наоборот, тянут портфель вниз», — заявил Далио.

Канал отмечает, что рекомендация Далио сильно отличается от классической схемы инвестирования 60 на 40. Где 60 будут составлять акции, а 40% от портфеля будут занимать облигации. Но еще дальше зашел CEO Doubleline Capital Джефри Гундлах, который рекомендовал увеличить долю золота до четверти.

Рост золота

Стоимость золота тем временем ставит новые рекорды: утром 8 октября 2025 года цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex превысила $4 050 за тройскую унцию.

Читайте также: Фьючерсы на золото на бирже в Нью-Йорке впервые взлетели выше $4000

По словам Далио, ситуация, с которой сегодня сталкиваются инвесторы, напоминает конец 1970-х годов, когда высокие инфляция, госрасходы и госдолг подрывали доверие граждан к традиционным активам.

Рекомендации, озвученные основателем хедж-фонда, уже отражают настроения инвесторов.

По состоянию на 24 сентября, объем чистых инвестиций в золотые ETF составил $3,6 млрд. Всплеск интереса к металлу связан как с ожиданиями дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой США, так и с сохранением атмосферы геополитической напряженности, объяснял эксперт.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
8 октября 2025, 15:00
#
Остальні 85% в біткойн:)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
