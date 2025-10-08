Рэй Далио советует оставлять на инвестиции в золото около 15% портфеля

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что советует Далио

«Если говорить о стратегической диверсификации активов, около 15% от общего их объема займет золото <…> потому что это один из активов, который показывает хорошие результаты, когда другие, наоборот, тянут портфель вниз», — заявил Далио.

Канал отмечает, что рекомендация Далио сильно отличается от классической схемы инвестирования 60 на 40. Где 60 будут составлять акции, а 40% от портфеля будут занимать облигации. Но еще дальше зашел CEO Doubleline Capital Джефри Гундлах, который рекомендовал увеличить долю золота до четверти.

Рост золота

Стоимость золота тем временем ставит новые рекорды: утром 8 октября 2025 года цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex превысила $4 050 за тройскую унцию.

По словам Далио, ситуация, с которой сегодня сталкиваются инвесторы, напоминает конец 1970-х годов, когда высокие инфляция, госрасходы и госдолг подрывали доверие граждан к традиционным активам.

Рекомендации, озвученные основателем хедж-фонда, уже отражают настроения инвесторов.

По состоянию на 24 сентября, объем чистых инвестиций в золотые ETF составил $3,6 млрд. Всплеск интереса к металлу связан как с ожиданиями дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой США, так и с сохранением атмосферы геополитической напряженности, объяснял эксперт.