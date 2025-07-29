Рэй Далио порекомендовал инвестировать в биткоин до 15% портфеля

Миллиардер и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио порекомендовал вложить до 15% портфеля в биткоин . Таким советом он поделился в рамках подкаста The Master Investor, пишет incrypted.

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В начале беседы Далио обсудил с ведущим Уилфредом Фростом проблему госдолга в США. По мнению миллиардера, текущий кризис связан с девальвацией денег.

Это проблема не только США, но и ряда других стран. В то же время, в 2026 году американским властям придется выпустить облигации на $12 трлн для обслуживания госдолга и покрытия расходов.

«Смотря на эту динамику, я чувствую себя врачом, наблюдающим за ростом опухоли. […] Мы достигли точки невозврата, поскольку у нас остался только один выход — наращивать долг дальше», — отметил он.

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В связи с этим Далио рассматривает некоторые активы как «эффективные диверсификаторы». Он отнес к ним, в частности, золото и биткоин.

«Сомневаюсь, что какой-то из центральных банков примет его [биткоин] как резервный актив. Поэтому мне тяжело судить, насколько он может расцениваться как деньги. Но в моем портфеле есть золото и биткоины», — отметил Далио.

Он отказался раскрыть точные части активов, но привел пример того, как можно застраховаться от рисков. По его словам, если инвестор придерживается более осторожной позиции, то под золото или биткоин следует выделить до 15% портфеля.

«Я, со своей стороны, предпочитаю золото биткоину, но решать вам», — подчеркнул миллиардер.

Далио не впервые публично поддерживает биткоин. На конференции Abu Dhabi Finance Week он спрогнозировал обесценивание долговых облигаций, выступив за инвестиции в «твердые» активы, включая первую криптовалюту.