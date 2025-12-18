Multi от Минфин
українська
18 декабря 2025, 17:00

ЕЦБ в четвертый раз сохранил процентную ставку без изменений

Европейский центральный банк, как и ожидалось, в четверг, 18 декабря, сохранил процентные ставки без изменений и повысил некоторые прогнозы по экономическому росту и инфляции, что, вероятно, укрепит ожидания инвесторов по поводу отказа от дальнейшего снижения ставок, пишет Reuters.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСохранение ЕЦБ ставки на прежнем уровне можно считать сигналом уверенности в текущем состоянии экономики еврозоны: рост превышает ожидания, а инфляция, несмотря на внешние торговые потрясения, остается близкой к целевым ориентирам регулятора, отмечает агентство.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сохранение ЕЦБ ставки на прежнем уровне можно считать сигналом уверенности в текущем состоянии экономики еврозоны: рост превышает ожидания, а инфляция, несмотря на внешние торговые потрясения, остается близкой к целевым ориентирам регулятора, отмечает агентство.

Детали

Европейский центральный банк 18 декабря в четвертый раз подряд сохранил процентную ставку без изменений, на уровне 2%: экономика еврозоны удерживает позиции на фоне глобальных торговых потрясений, а инфляция остается стабильной, отмечает Reuters. Это решение совпало с ожиданиями участников рынка.

«Ожидается, что экономический рост будет сильнее, чем в сентябрьских прогнозах, прежде всего за счет внутреннего спроса. Совет управляющих не берет на себя обязательств следовать какому-либо конкретному траектории ставок», — говорится в заявлении ЕЦБ.

Читайте также: «Евро стоит гораздо дороже, чем кажется»: ЕЦБ может снова снизить ставки

Согласно новым оценкам, инфляция составит 1,9% в 2026 году — выше предыдущего прогноза в 1,7%, тогда как в 2027 году она ожидается на уровне 1,8%, что ниже сентябрьской оценки в 1,9%. Первый прогноз на 2028 год предполагает рост цен на уровне 2% к концу прогнозного горизонта, пишет Reuters.

Прогнозы по экономическому росту, которые теперь явно находятся на более высокой траектории, также были повышены: до 1,4% в текущем году против 1,2%, ожидавшихся три месяца назад. В 2026 году темпы роста, как ожидается, сохранятся на сопоставимом уровне, передает агентство.

Читайте также: Румыния заняла первое место по ускорению инфляции в ЕС

Инфляция в ЕС

Евростат обнародовал данные за ноябрь 2025 года, которые демонстрируют стабилизацию цен в регионе: инфляция в еврозоне составила 2,1%, а в Евросоюзе в целом снизилась до 2,4%.

Однако за этими усредненными цифрами скрывается колоссальный разрыв между экономиками разных стран — от почти нулевого роста цен на Кипре до быстрой инфляции в Румынии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
