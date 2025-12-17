Multi от Минфин
17 декабря 2025, 16:22 Читати українською

Румыния заняла первое место по ускорению инфляции в ЕС

Евростат обнародовал данные за ноябрь 2025 года, которые демонстрируют стабилизацию цен в регионе: инфляция в еврозоне составила 2,1%, а в Евросоюзе в целом снизилась до 2,4%. Однако за этими усредненными цифрами скрывается колоссальный разрыв между экономиками разных стран — от почти нулевого роста цен на Кипре до быстрой инфляции в Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Евростата.

Евростат обнародовал данные за ноябрь 2025 года, которые демонстрируют стабилизацию цен в регионе: инфляция в еврозоне составила 2,1%, а в Евросоюзе в целом снизилась до 2,4%.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Полюсы холода: где цены почти остановились

Самые низкие показатели инфляции фиксируются преимущественно в странах Южной и Западной Европы. Здесь рост цен фактически остановился, что, с одной стороны, радует потребителей, а с другой — может сигнализировать о слабом потребительском спросе и стагнации экономики.

Тройка стран с наименьшей инфляцией:

  • Кипр (0,1%) — цены здесь остались почти на уровне прошлого года.
  • Франция (0,8%) — вторая экономика ЕС демонстрирует уверенное сдерживание цен.
  • Италия (1,1%) — инфляция здесь вдвое ниже среднего показателя по еврозоне.

Горячие точки: Восточная Европа лидирует по дороговизне

На противоположном конце спектра находятся страны Центральной и Восточной Европы. Здесь инфляционное давление остается ощутимым, существенно «съедая» доходы населения.

Тройка стран с самой высокой инфляцией:

  • Румыния (8,6%) — абсолютный антилидер ЕС. Уровень инфляции здесь в 4 раза выше, чем в среднем по еврозоне.
  • Эстония (4,7%) — несмотря на общее охлаждение в Балтии, цены здесь растут быстрее, чем у соседей.
  • Хорватия (4,3%) — страна, недавно перешедшая на евро, все еще адаптируется к новым ценовым реалиям.

Общий тренд: услуги дорожают, энергия дешевеет

Если рассматривать структуру потребительской корзины, то главным «виновником» роста цен остается сфера услуг (+1,58 п.п. к общему показателю). Это означает, что стрижка в парикмахерской, билет на поезд или ужин в ресторане продолжают дорожать быстрее, чем товары на полках.

В то же время энергоносители (топливо, электричество, газ) продолжают играть роль стабилизатора, удешевляя общий чек для европейцев (-0,04 п.п.).

В целом ситуация выглядит оптимистично для большинства: в 12 странах ЕС инфляция снизилась по сравнению с октябрем, в 5 осталась стабильной, и только в 10 странах (преимущественно восточного блока) наблюдалось ускорение роста цен.

Автор:
Ярослав Голобородько
Источник: Минфин
