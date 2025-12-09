«Евро стоит гораздо дороже, чем кажется»: ЕЦБ может снова снизить ставки

Стремительное укрепление евро в сочетании с наплывом дешевых китайских товаров создает неожиданное дефляционное давление на экономику еврозоны. Эта комбинация факторов может заставить Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказаться от паузы в смягчении политики и пойти на новое снижение процентных ставок. Об этом сообщает Reuters 9 декабря.

Скрытая сила европейской валюты

На первый взгляд, курс евро выглядит стабильным — он торгуется около отметки $1,166 после достижения четырехлетнего максимума в сентябре ($1,1918). В целом с начала года европейская валюта прибавила в стоимости почти 13%, что является лучшим показателем с 2017 года.

Однако эксперты предупреждают: реальная стоимость евро значительно выше, чем показывает обычный курс к доллару.

Реальный эффективный обменный курс (REER) — показатель, учитывающий корзину валют основных торговых партнеров и инфляцию, — в сентябре достиг максимума с 2014 года.

Номинальный курс также побил исторический рекорд, поднявшись на 5,7% в 2025 году.

«Евро стоит гораздо дороже, чем кажется на первый взгляд. Если посмотреть на взвешенный по торговле курс, то евро находится на исторически высоких уровнях», — отмечает Темос Фиотакис, глобальный руководитель валютной стратегии Barclays.

Китайский фактор и угроза дефляции

Одной из главных причин «скрытого» укрепления евро является падение китайского юаня на 7% в этом году. Поскольку Китай является крупнейшим торговым партнером Европы, это имеет колоссальное влияние.

Дешевый юань делает китайские товары еще дешевле для европейцев.

В сентябре торговый дефицит еврозоны с Китаем составил €33 млрд.

Аналитики Goldman Sachs предупреждают, что попытки Пекина «залить» мировые рынки дешевой продукцией могут спровоцировать дефляцию (падение цен) в Европе. Китайские экспортеры активно ищут новые рынки сбыта за пределами США из-за торговых барьеров, и Европа становится главной целью.

Дилемма для ЕЦБ: держать или резать?

Сейчас рынки ожидают, что ЕЦБ будет удерживать ставки без изменений как минимум до марта 2027 года. Однако новая реальность может изменить эти планы.

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос ранее заявлял, что курс евро выше $1,20 значительно осложнит ситуацию. Экономисты считают, что дальнейшее укрепление валюты даже на 5% может стать триггером для снижения ставок.

«Базовый сценарий остается неизменным — ставки не изменятся. Но вероятность того, что ЕЦБ снизит их еще один или два раза до лета следующего года, все еще достаточно высока. История с Китаем может стать решающим фактором», — считает Карстен Бжески, главный экономист ING по еврозоне.

