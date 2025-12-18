40% украинцев хотят остаться в Польше навсегда — исследование

Около 40% взрослых иммигрантов из Украины имеют высокую или очень высокую возможность остаться в Польше на постоянной основе. Об этом говорится в анализе Польского экономического института (PIE), на который ссылается Business Insider Polska.

Результаты исследования

Исследование показывает, что решение остаться все чаще определяется не только экономическими факторами. Факторы идентичности — ощущение принадлежности, социальные связи, эмоциональная безопасность — более чем в четыре раза сильнее связаны с намерениями остаться в Польше, чем уровень доходов или условия трудоустройства.

Украинцы с высокой вероятностью постоянного проживания чаще всего декларируют планы подачи на польское гражданство и формирование долгосрочной жизни в стране.

В то же время, около 60% взрослых мигрантов находятся в так называемой переходной или прагматичной фазе. Их присутствие в Польше обусловлено текущими обстоятельствами — работой, безопасностью или отсутствием альтернатив — без четко сложившихся планов на будущее.

Внутри этой группы примерно 20% составляют хорошо интегрированные украинцы, которые несмотря на адаптацию, не планируют оставаться в Польше надолго.

Авторы отчета отмечают, что эта последняя группа стратегически важна для польского рынка труда. По данным PIE, целенаправленная интеграционная политика по отношению к таким мигрантам может иметь мультипликационный эффект и способствовать удержанию квалифицированных украинских работников.

Отмена спецстатуса

Как писал ранее «Минфин», Правительство Польши готовит изменения, которые могут существенно повлиять на правовое положение украинских беженцев. Речь идет о прекращении действия специального статуса, введенного после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. Соответствующий законопроект уже подготовлен и может быть принят до конца 2025 года.