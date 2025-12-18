Крупнейший производитель полупроводников Германии стал резидентом «Дія.City»

Немецкая компания Infineon Technologies с R&D-центром во Львове присоединилась к «Дія.City». Об этом сообщила пресс-служба «Дія.City».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Чем занимается компания

Немецкий Infineon проектирует, разрабатывает, производит и реализует широкий спектр полупроводников и системных решений, сосредотачиваясь на автомобильной отрасли, промышленной электронике, коммуникационных технологиях, Интернете вещей (IoT), сенсорных технологиях и безопасности.

Читайте также: Дия.City не охватило даже половину ИТ-отрасли, которая и дальше работает через ФОП-модели — Гетманцев

В 2024 году доход компании составил 15,2 млрд евро. Глобальный штат компании насчитывает 58 000 сотрудников, работающих в 60 R&D-центрах и 22 производственных площадках по всему миру.

Согласно данным, которые компания представила на DOU, в украинском офисе более 300 специалистов. Первоначально это был офис американского производителя полупроводников Cypress Semiconductor, заработавший в 2003 году. После поглощения в 2020 году компания стала частью Infineon Technologies.

После начала вторжения россии компания остановила поставки продукции на рынок россии и ликвидировала российское юрлицо.