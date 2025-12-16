Multi от Минфин
українська
16 декабря 2025, 8:00 Читати українською

Набсовет национализированного PINbank ушел в отставку

Все члены наблюдательного совета национализированного АО «Первый инвестиционный банк» («ПИН Банк», PINbank) подали в отставку. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник и сообщения членов наблюдательного совета банки в соцсетях.

Все члены наблюдательного совета национализированного АО «Первый инвестиционный банк» («ПИН Банк», PINbank) подали в отставку.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кто входил в наблюдательный совет

В состав наблюдательного совета банка входили Юрий Лободин и Татьяна Сысоева (представители государства), а также Александр Панченко (независимый член).

Все трое уже разместили информацию об уходе из банка в своих соцсетях.

Читайте: НБУ предлагает не передавать Укрпочте национализированный PINbank

Какая причина

«Инициатива по превращению банка в учреждение финансовой инклюзии столкнулась со структурными вызовами, в частности с финансовым состоянием стратегического партнера и очень ограниченной регуляторной средой. Несмотря на значительные усилия и многочисленные рассмотренные сценарии, стратегическое видение, предложенное наблюдательным советом, не получило необходимой поддержки для дальнейшего движения».

По его словам, именно поэтому наблюдательный совет решил сложить свои полномочия досрочно.

«Это мог бы быть интересный проект, но, к сожалению, не произошло», — написал Панченко в соцсетях.

НБУ против передачи PINbank

В НБУ считают, что PINbank убыточен и нарушает норматив регулятивного капитала, не имеет бизнес-модели и может быть использован только как лицензия. В то же время регулятор предлагает рассмотреть вариант сдачи лицензии во избежание дальнейшего накопления рисков и «проедания» капитала".

В НБУ отмечают, что финансовое состояние «Укрпочты» является критическим. В частности, с 2022 по 2024 год получен убыток в сумме 2,5 млрд грн, а капитализация снизилась в 13 раз — с 2,8 млрд до 0,2 млрд грн, что «создает реальные риски дефолта компании со стороны кредиторов».

Согласно оценке регулятора, необходимость докапитализации компании по состоянию на конец мая 2025 составляет не менее 826 млн грн.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский в ответ на обвинения Нацбанка заявил, что компания не нуждается в докапитализации из госбюджета и до 1 января 2026 года выполнит требования НБУ по капиталу собственными ресурсами, без докапитализации из бюджета.

Напомним

По данным НБУ, по состоянию на 1 ноября 2025 года PINbank по размеру активов (349,2 млн грн) занимал предпоследнее место среди 60 банков Украины, а его убыток за 11 месяцев составил 49,5 млн грн.

Источник: Минфин
