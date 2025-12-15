«Налог на OLX»: Кто поддержал инициативу правительства

Сервисы Uklon, Bolt, Uber и Glovo поддержали правительственные законопроекты № 14025 и № 14026 , которыми предусмотрено внедрение обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Об этом говорится в общей позиции вышеупомянутых компаний, имеющейся в распоряжении ЭП.

Позиция компаний

«Это решение является важным шагом к гармонизации налогового регулирования в Украине с современными европейскими подходами и лучшими международными практиками, закрепленными в рамках ОЭСР и Директивы Е С DAC 7. Оно будет способствовать повышению прозрачности экономики, созданию равных условий конкуренции и усилению доверия между государством, бизнесом и гражданами».

«Важно подчеркнуть, что законопроекты предусматривают четкое исключение для товарных операций стоимостью до 2 000 евро в год. Транзакции в рамках этого лимита не считаются системной экономической деятельностью и не облагаются налогом. Это гарантирует, что бытовые продажи личных вещей между гражданами остаются полностью вне сферы нового регулирования», — говорится в письме.

Критика OLX

Платформа OLX выступила с резкой критикой правительственного законопроекта № 14025, вводящего новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы.

В компании утверждают, что документ в его нынешнем виде угрожает миллионам обычных украинцев, продающих подержанные вещи, и существенно отличается от европейских норм, которые он якобы имплементирует.

Напомним

В августе 2025 г. правительство одобрило законопроект, которым предлагается внедрить международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Инициативу назвали «налогом на OLX».