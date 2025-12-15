«Налог на OLX»: Кто поддержал инициативу правительства

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 декабря 2025, 19:36 Читати українською

«Налог на OLX»: Кто поддержал инициативу правительства

Сервисы Uklon, Bolt, Uber и Glovo поддержали правительственные законопроекты № 14025 и № 14026, которыми предусмотрено внедрение обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Об этом говорится в общей позиции вышеупомянутых компаний, имеющейся в распоряжении ЭП.

Сервисы Uklon, Bolt, Uber и Glovo поддержали правительственные законопроекты № 14025 и № 14026, которыми предусмотрено внедрение обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Позиция компаний

«Это решение является важным шагом к гармонизации налогового регулирования в Украине с современными европейскими подходами и лучшими международными практиками, закрепленными в рамках ОЭСР и Директивы Е С DAC7. Оно будет способствовать повышению прозрачности экономики, созданию равных условий конкуренции и усилению доверия между государством, бизнесом и гражданами».

Смотрите также: В OLX резко раскритиковали налог на объявление

«Важно подчеркнуть, что законопроекты предусматривают четкое исключение для товарных операций стоимостью до 2 000 евро в год. Транзакции в рамках этого лимита не считаются системной экономической деятельностью и не облагаются налогом. Это гарантирует, что бытовые продажи личных вещей между гражданами остаются полностью вне сферы нового регулирования», — говорится в письме.

Критика OLX

Платформа OLX выступила с резкой критикой правительственного законопроекта № 14025, вводящего новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы.

В компании утверждают, что документ в его нынешнем виде угрожает миллионам обычных украинцев, продающих подержанные вещи, и существенно отличается от европейских норм, которые он якобы имплементирует.

Напомним

В августе 2025 г. правительство одобрило законопроект, которым предлагается внедрить международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Инициативу назвали «налогом на OLX».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает mikezp и 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами