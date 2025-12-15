Multi от Минфин
15 декабря 2025, 9:37

В ГНС напомнили, как задекларировать прибыль с OnlyFans, если аккаунт удален и данных нет

Украинцы, получавшие доходы через платформу OnlyFans, обязаны декларировать такие поступления как иностранные доходы даже в том случае, если аккаунт был удален и подтвердить сумму выплат документально невозможно. Об этом говорится в сообщении ГНС в Закарпатской области.

Украинцы, получавшие доходы через платформу OnlyFans, обязаны декларировать такие поступления как иностранные доходы даже в том случае, если аккаунт был удален и подтвердить сумму выплат документально невозможно.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Доходы с OnlyFans

Согласно Налоговому кодексу Украины, физические лица-резиденты являются плательщиками налога на доходы физических лиц как по доходам, полученным в Украине, так и по иностранным источникам. К таким доходам относятся любые поступления, полученные от деятельности за пределами таможенной территории Украины, в том числе через международные онлайн-платформы.

OnlyFans в этом случае рассматривается именно как иностранный источник дохода.

Читайте также: Гетманцев подсчитал, сколько должны платить украинцы по своим доходам с OnlyFans

Нужно ли подавать декларацию

Если доход получен из иностранного источника, его сумма обязательно включается в общий годовой налогооблагаемый доход. Налогоплательщик должен подать декларацию об имущественном положении и доходах, а также уплатить:

  • налог на доходы физических лиц по ставке, определенной НКУ;
  • военный сбор, поскольку такие доходы являются базой для его налогообложения.

Что делать, если подтвердить доход невозможно

Даже если аккаунт на платформе удален и плательщик не имеет доступа к выпискам или отчетам, обязанность ведения учета доходов остается. Налоговое законодательство обязывает физических лиц:

  • вести учет доходов и расходов в требуемом объеме;
  • определять сумму общего годового налогооблагаемого дохода самостоятельно;
  • хранить документы и информацию, связанную с налогообложением.

Форма и порядок ведения учета доходов утвержден отдельным приказом Министерства финансов.

Читайте также: Модели Onlyfans задолжали государству более 380 миллионов налогов — ЭП

Напомним

За 2023 год 7914 украинцев получили доход на OnlyFans на сумму около 5 миллиардов гривен, что на 750 млн грн больше, чем за три предыдущих года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
MaxTirpiz
MaxTirpiz
15 декабря 2025, 9:56
А если сумму выплат подтвепрдить невозможно — какой смысл декларировать …
BigBend
BigBend
15 декабря 2025, 9:56
Нагадайте ДПС, чому люди раптом мають платити податки, якщо ця діяльність в Україні заборонена законом. І куди платити податки виробникам наркотиків, в такому випадку.
