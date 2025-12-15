В ГНС напомнили, как задекларировать прибыль с OnlyFans, если аккаунт удален и данных нет

Украинцы, получавшие доходы через платформу OnlyFans, обязаны декларировать такие поступления как иностранные доходы даже в том случае, если аккаунт был удален и подтвердить сумму выплат документально невозможно. Об этом говорится в сообщении ГНС в Закарпатской области.

Доходы с OnlyFans

Согласно Налоговому кодексу Украины, физические лица-резиденты являются плательщиками налога на доходы физических лиц как по доходам, полученным в Украине, так и по иностранным источникам. К таким доходам относятся любые поступления, полученные от деятельности за пределами таможенной территории Украины, в том числе через международные онлайн-платформы.

OnlyFans в этом случае рассматривается именно как иностранный источник дохода.

Нужно ли подавать декларацию

Если доход получен из иностранного источника, его сумма обязательно включается в общий годовой налогооблагаемый доход. Налогоплательщик должен подать декларацию об имущественном положении и доходах, а также уплатить:

налог на доходы физических лиц по ставке, определенной НКУ;

военный сбор, поскольку такие доходы являются базой для его налогообложения.

Что делать, если подтвердить доход невозможно

Даже если аккаунт на платформе удален и плательщик не имеет доступа к выпискам или отчетам, обязанность ведения учета доходов остается. Налоговое законодательство обязывает физических лиц:

вести учет доходов и расходов в требуемом объеме;

определять сумму общего годового налогооблагаемого дохода самостоятельно;

хранить документы и информацию, связанную с налогообложением.

Форма и порядок ведения учета доходов утвержден отдельным приказом Министерства финансов.

