В ГНС напомнили, как задекларировать прибыль с OnlyFans, если аккаунт удален и данных нет

Украинцы, получавшие доходы через платформу OnlyFans, обязаны декларировать такие поступления как иностранные доходы даже в том случае, если аккаунт был удален и подтвердить сумму выплат документально невозможно. Об этом говорится в сообщении ГНС в Закарпатской области.
Доходы с OnlyFans
Согласно Налоговому кодексу Украины, физические лица-резиденты являются плательщиками налога на доходы физических лиц как по доходам, полученным в Украине, так и по иностранным источникам. К таким доходам относятся любые поступления, полученные от деятельности за пределами таможенной территории Украины, в том числе через международные онлайн-платформы.
OnlyFans в этом случае рассматривается именно как иностранный источник дохода.
Нужно ли подавать декларацию
Если доход получен из иностранного источника, его сумма обязательно включается в общий годовой налогооблагаемый доход. Налогоплательщик должен подать декларацию об имущественном положении и доходах, а также уплатить:
- налог на доходы физических лиц по ставке, определенной НКУ;
- военный сбор, поскольку такие доходы являются базой для его налогообложения.
Что делать, если подтвердить доход невозможно
Даже если аккаунт на платформе удален и плательщик не имеет доступа к выпискам или отчетам, обязанность ведения учета доходов остается. Налоговое законодательство обязывает физических лиц:
- вести учет доходов и расходов в требуемом объеме;
- определять сумму общего годового налогооблагаемого дохода самостоятельно;
- хранить документы и информацию, связанную с налогообложением.
Форма и порядок ведения учета доходов утвержден отдельным приказом Министерства финансов.
Напомним
За 2023 год 7914 украинцев получили доход на OnlyFans на сумму около 5 миллиардов гривен, что на 750 млн грн больше, чем за три предыдущих года.
