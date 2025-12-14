В 2026 году изменяются правила выхода на пенсию: Сколько нужно иметь стажа

Согласно законодательству требования к продолжительности страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, продолжают ежегодно расти. Этот процесс продлится до 2028 года, сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Для граждан, достигших пенсионного возраста в 2026 году, установлены следующие требования к страховому стажу:

Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Для выхода на пенсию в 63 года необходимо иметь не менее 23 лет страхового стажа.

Для выхода на пенсию в 65 лет необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Изменения к 2028 году

Продолжительность страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию в 60 лет, увеличивается постепенно. К примеру, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году, нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.

Кроме того, ПФУ отмечает важное положение, которое вступит в силу впоследствии. Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.

Читайте также: Пенсионный фонд рассказал, как находясь за границей зарабатывать стаж для пенсии

Что делать, если стажа недостаточно

Если лицо достигло возраста 65 лет, но имеет менее 15 лет страхового стажа, оно будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсии.

Что будет с минимальными пенсиями

Утвержденный Госбюджет на 2026 год предусматривает минимальную пенсию в размере 2595 грн. То есть минимальная пенсия вырастет по сравнению с 2025 годом на 234 гривны.

Пенсии также увеличатся благодаря плановой индексации. Правительство планирует индексацию пенсий с 1 марта 2026 года, но конкретный процент еще не известен. На пенсионное обеспечение в Госбюджете на 2026 год заложено 1027 млрд грн, что превышает на 48,4 млрд грн, или почти 5%, сумму 978,6 млрд грн, выделенную на эти нужды в 2025 году.

Читайте также: Пенсионный возраст, спецпенсии, индексация: Украина пообещала МВФ изменить в системе пенсий