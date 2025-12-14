Кабмин принял решение об автоматическом военном учете граждан

Кабинет Министров Украины утвердил постановление, запускающее новый экспериментальный проект по автоматическому взятию на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Это решение должно значительно уменьшить бюрократию и упростить процедуру для граждан и Территориальных центров комплектования (ТЦК).

Кого будут ставить на учет автоматически

Автоматически на военный учет будут относиться:

Мужчины, которые не стали на учет в 17 лет, автоматически получают статус призывника с момента 18-летия.

Мужчины в возрасте 18−60 лет, находящиеся за границей, — при получении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы. Для этого не нужно посещать ТЦК и СП или проходить ВЛК.

«Мы наладили обмен данными между Минобороны, миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Человеку больше не нужно бегать по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Система сделает это автоматически, потому что уже есть все необходимые данные», — прокомментировала Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития.

