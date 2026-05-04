Юристы объяснили, можно ли вернуть деньги за товары, купленные в TikTok и Instagram

Самаровский городской районный суд Днепропетровской области по делу № 183/11090/25 удовлетворил иск покупательницы, которая заказала спортивный костюм через TikTok и получила товар несоответствующего цвета. Об этом сообщает sud.ua.

Обстоятельства дела

В сентябре 2025 года женщина заказала спортивный костюм через страницу продавца в TikTok, детали — цвет и размер — согласовала через Viber, оплатила 1200 грн на карту продавца. После получения посылки оказалось, что цвет отличается от изображенного на странице продавца. Покупательница обратилась с просьбой об обмене или возврате — получила отказ. Требования фиксировались и в мессенджере, и в письменной форме. Ответчик в суд не явился, дело рассматривалось в заочном производстве.

Правовая позиция суда

Суд квалифицировал сделку как договор розничной купли-продажи через Интернет — несмотря на то, что в качестве платформы выступал TikTok, а не классический интернет-магазин. Основанием для расторжения договора послужило несоответствие товара согласованным характеристикам, в частности цвету, что прямо предусмотрено ст. 9 Закона Украины «О защите прав потребителей».

Ключевые условия для защиты прав покупателя были соблюдены: товар не использовался, его товарный вид сохранен, требования предъявлены своевременно. Суд также применил ст. 12 Закона — неустойка в размере 1% от стоимости за каждый день задержки возврата средств после истечения 30-дневного срока. Однако, поскольку рассчитанная сумма неустойки существенно превысила размер убытков, суд уменьшил ее до соразмерного размера в соответствии с нормами ГКУ (Гражданского кодекса Украины).

Решение

С продавца взыскано:

— 1200 грн — стоимость товара

— 1200 грн — неустойка (уменьшенная судом)

— 1331,20 грн — судебный сбор в государственный бюджет

В требованиях об увеличении размера неустойки и компенсации морального вреда отказано.

Права покупателей при совершении онлайн-покупок в Украине

Закон Украины «О защите прав потребителей» предоставляет покупателю 14 дней с момента получения товара на возврат или обмен непродовольственного товара, если он не подошел по цвету, размеру, фасону — независимо от платформы продажи. Продавец обязан вернуть средства в течение 30 дней после расторжения договора. Важно: для защиты своих прав покупателю необходимо направить письменную претензию продавцу, зафиксировав требования — скриншоты переписки в Viber или других мессенджерах украинские суды принимают в качестве доказательств. Судебная практика в отношении покупок в соцсетях активно формируется: торговля через TikTok, Instagram и Telegram приравнивается к интернет-торговле со всеми соответствующими правовыми последствиями.

