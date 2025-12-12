Еврокомиссия предлагает $90 млрд бюджетной поддержки Украине на 2026-2027 годы в рамках «репарационного кредита»

Европейская комиссия разработала рабочее предложение о предоставлении Украине масштабной финансовой помощи в виде так называемого «репарационного кредита». Бюджетное финансирование может достичь 90 миллиардов евро и будет распределено на два года — 2026 и 2027. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа по итогам встречи с Бюджетным комитетом Европарламента и директором Генерального директората Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам (DG ECFIN) Маартеном Вервеем.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Два направления поддержки

Рабочее предложение Еврокомиссии предусматривает разделение «репарационного кредита» на два основных направления поддержки Украины:

Производство и закупка оружия: финансирование оборонного сектора (как в Украине, так и в ЕС).

Бюджетная поддержка: Предоставление 90 млрд. евро в течение двух лет (2026 и 2027) для обеспечения макрофинансовой устойчивости.

Бюджетная поддержка может быть предоставлена в виде макрофинансовой помощи или в рамках существующей программы Ukraine Facility.

Читайте также: Шаг к «репарационному кредиту»: ЕС согласился изменить правила относительно замороженных активов РФ

Условия и механизм погашения

Ключевым условием предоставления этого финансирования станет продолжение и сохранение реформ в Украине, в частности, в сфере верховенства права и антикоррупции.

Украина вынуждена будет выплатить этот кредит только в случае получения репараций от России.

Это рабочее предложение Еврокомиссии должно быть одобрено Европейским советом (лидерами стран ЕС), прежде чем оно сможет вступить в силу.

Напомним

Совет Европейского Союза принял решение о шестом транше финансовой поддержки Украине в рамках программы Ukraine Facility. В ближайшее время Киев получит около 2,3 млрд евро.