Госстат назвал две области Украины, где в ноябре цены почти не росли

В ноябре 2025 года потребительские цены в стране выросли на +0,4% по сравнению с октябрем. Хотя рост цен был зафиксирован во всех регионах, динамика существенно разнилась. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Лидеры по минимальной инфляции

Наименее ощутимый рост потребительских цен зафиксирован в двух областях:

Сумская область: +0,1%

Хмельницкая область: +0,1%

Регионы с наиболее ощутимым подорожанием

В то же время, наиболее существенный рост цен в ноябре 2025 года наблюдался в:

Черниговской и Полтавской областях — +0,7% (высокий показатель).

Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях и г. Киеве — +0,6%.

Таким образом, разница в темпах инфляции между регионами оказалась существенной: показатели лидеров роста (+0,7%) были в семь раз выше, чем у регионов с самой низкой инфляцией (+0,1%).

Напомним

По данным Госстата, темпы роста потребительских цен в Украине продемонстрировали положительную динамику, вернувшись к однозначному показателю. В ноябре 2025 года годовая инфляция замедлилась до 9,3% (в октябре было 10,9%), в то время как в месячном измерении цены выросли на умеренные 0,4% (0,9% в октябре).