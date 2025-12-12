Шаг к «репарационному кредиту»: ЕС согласился изменить правила по замороженным активам рф

Послы стран-членов Европейского Союза приняли важное изменение правил, упрощающих процесс бессрочной заморозки российских суверенных активов на территории блока. Это решение считается значительным шагом на пути к потенциальному предоставлению Украине так называемого «репарационного кредита». Об этом сообщил в соцсети Х журналист Рикард Йозвяк, специализирующийся на европейских делах.

Отмена принципа единодушия

Ключевое изменение состоит в отмене требования об единогласном решении для продления замораживания российских активов.

«Послы только что договорились об изменении правил, упрощающих хранение замороженных российских активов в блоке. Единодушие относительно продления замораживания больше не является единственным вариантом. Большой шаг к потенциальному репарационному кредиту для Украины», — написал Йозвяк.

Ранее, для продолжения ограничительных мер, которые необходимо было возобновлять каждые шесть месяцев, потребовалось согласие всех 27 стран-членов. Это создавало риск того, что такие страны как Венгрия могли наложить вето и разблокировать доступ Москвы к активам.

Новый механизм, который будет принят квалифицированным большинством голосов, позволит обойти потенциальное вето отдельных стран. Это гарантирует, что около 210 млрд. евро замороженных активов будут оставаться иммобилизованными на неопределенный срок.

Путь к «репарационному кредиту»

Это процедурное решение является важным предварительным шагом по реализации плана Еврокомиссии по использованию российских активов в качестве залога для привлечения средств на рынках.

Еврокомиссия предлагает предоставить Украине значительный «репарационный кредит», обеспеченный этими активами для покрытия финансовых и военных потребностей страны в 2026—2027 годах.

Хотя это не прямая конфискация активов, новая процедура устраняет главное юридическое и политическое препятствие, что значительно повышает шансы согласования крупного финансового пакета для Украины.

