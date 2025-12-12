Multi от Минфин
українська
12 декабря 2025, 9:14 Читати українською

Шаг к «репарационному кредиту»: ЕС согласился изменить правила по замороженным активам рф

Послы стран-членов Европейского Союза приняли важное изменение правил, упрощающих процесс бессрочной заморозки российских суверенных активов на территории блока. Это решение считается значительным шагом на пути к потенциальному предоставлению Украине так называемого «репарационного кредита». Об этом сообщил в соцсети Х журналист Рикард Йозвяк, специализирующийся на европейских делах.

ЕС согласился изменить правила по замороженным активам рф
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмена принципа единодушия

Ключевое изменение состоит в отмене требования об единогласном решении для продления замораживания российских активов.

«Послы только что договорились об изменении правил, упрощающих хранение замороженных российских активов в блоке. Единодушие относительно продления замораживания больше не является единственным вариантом. Большой шаг к потенциальному репарационному кредиту для Украины», — написал Йозвяк.

Ранее, для продолжения ограничительных мер, которые необходимо было возобновлять каждые шесть месяцев, потребовалось согласие всех 27 стран-членов. Это создавало риск того, что такие страны как Венгрия могли наложить вето и разблокировать доступ Москвы к активам.

Новый механизм, который будет принят квалифицированным большинством голосов, позволит обойти потенциальное вето отдельных стран. Это гарантирует, что около 210 млрд. евро замороженных активов будут оставаться иммобилизованными на неопределенный срок.

Читайте также: Британские банки выступают против плана использования замороженных активов рф для кредитов Украине — FT

Путь к «репарационному кредиту»

Это процедурное решение является важным предварительным шагом по реализации плана Еврокомиссии по использованию российских активов в качестве залога для привлечения средств на рынках.

Еврокомиссия предлагает предоставить Украине значительный «репарационный кредит», обеспеченный этими активами для покрытия финансовых и военных потребностей страны в 2026—2027 годах.

Хотя это не прямая конфискация активов, новая процедура устраняет главное юридическое и политическое препятствие, что значительно повышает шансы согласования крупного финансового пакета для Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что переговоры по «репарационному кредиту» для Украины зашли в тупик: Бельгия ждет других вариантов от ЕС

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
