Disney инвестирует $1 миллиард в OpenAI: Культовые персонажи появятся в ИИ-видео

Компания Walt Disney заключила соглашение об инвестировании $1 миллиарда в OpenAI, а также предоставила стартапу лицензию на использование своих культовых персонажей, таких как Микки Маус и Золушка, на платформе для генерации коротких видео с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.

В рамках нового трехлетнего соглашения, видеогенератор OpenAI Sora сможет использовать библиотеку из более чем 200 анимированных персонажей — от Лило и Стича до Ариэль и Симбы — при создании ИИ-видео в ответ на запросы пользователей.

Соглашение не включает, однако, использование образов или голосов актеров. К примеру, видео может содержать Вуди из «Истории игрушек», но без голоса Тома Генкса.

Крупнейшая инвестиция Голливуда

Это соглашение является крупнейшей на сегодняшний день инвестицией в капитал разработчика модели ИИ, осуществленной крупной голливудской студией.

Генеральный директор Disney Боб Айгер подчеркнул, что партнерство направлено на ответственное и продуманное использование технологий.

«Быстрый прогресс искусственного интеллекта знаменует важный момент для нашей отрасли, и благодаря этому сотрудничеству с OpenAI мы продуманно и ответственно расширим охват нашего сторителинга через генеративный ИИ, уважая и защищая создателей и их работы», — заявил Айгер.

Преодоление сопротивления Голливуда

Заключение соглашения состоялось на фоне длительных переговоров между OpenAI и крупнейшими студиями Голливуда (включая Universal Pictures и Warner Bros. Discovery), ранее скептически относившиеся к ИИ-компаниям. Студии опасались, как будут использоваться их данные, а также волновались из-за возможного недовольства профсоюзов.

Напомним, что ранее в этом году Disney и Comcast даже подали в суд на другую ИИ-компанию, Midjourney, за нарушение авторских прав.

Планы использования

Помимо лицензирования контента, Disney станет крупным клиентом OpenAI, используя его инструменты для создания новых продуктов и опыта, а также внедряя использование ChatGPT среди своих сотрудников.

Ожидается, что Sora и ChatGPT Images начнут генерировать видео с персонажами Disney в начале 2026 года.

«Минфин» писал, что недавно OpenAI запустила масштабное обновление своей флагманской платформы ChatGPT, представив GPT-5.1, усовершенствованную версию серии GPT-5, обещающую более острое мышление, улучшенное выполнение инструкций и более естественный разговорный тон.