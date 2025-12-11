Национальный банк Украины зафиксировал устойчивое замедление инфляции, которая в ноябре 2025 снижалась несколько быстрее, чем предполагал октябрьский прогноз регулятора. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Инфляция в Украине замедлилась быстрее, чем прогнозировал НБУ, но настроения населения не изменились
Ключевые показатели ноября
В ноябре как потребительская инфляция, так и базовая инфляция замедлились до 9,3% в годовом исчислении.
Такая положительная ценовая динамика в значительной степени была обусловлена увеличением предложения продовольственных товаров благодаря поступлению новых урожаев.
Повышенные инфляционные ожидания
Несмотря на то, что инфляция устойчиво замедляется с июня, НБУ отмечает, что инфляционные ожидания экономических агентов оставались повышенными.
Рост внимания населения к теме инфляции также подтверждается данными поисковых запросов в Интернете. Это свидетельствует о том, что хотя фактический рост цен замедляется, население ожидает сохранения высокого ценового давления.
Прогноз на следующие месяцы
НБУ ожидает, что в течение следующих месяцев инфляция продолжит постепенно снижаться:
- Эффекты от новых урожаев будут способствовать дальнейшему замедлению роста цен на продукты питания.
- Сдерживание давления: Меры НБУ, направленные на поддержание привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка, будут сдерживать фундаментальное ценовое давление.
Однако регулятор предупреждает, что инфляция будет снижаться более умеренным темпом, чем в предыдущие периоды, учитывая исчерпание эффектов высокой базы сравнения.
«Течение полномасштабной войны остается основным риском для инфляционной динамики и экономического развития», — говорится в сообщении регулятора.
Напомним
Ранее НБУ заявлял, что инфляция будет постепенно снижаться:
- 9,2% в 2025 году.
- 6,6% в 2026 году.
- До цели 5% в конце 2027 года.
