Инфляция в Украине замедлилась быстрее, чем прогнозировал НБУ, но настроения населения не изменились

Национальный банк Украины зафиксировал устойчивое замедление инфляции, которая в ноябре 2025 снижалась несколько быстрее, чем предполагал октябрьский прогноз регулятора. Об этом говорится в сообщении НБУ .

Ключевые показатели ноября

В ноябре как потребительская инфляция, так и базовая инфляция замедлились до 9,3% в годовом исчислении.

Такая положительная ценовая динамика в значительной степени была обусловлена увеличением предложения продовольственных товаров благодаря поступлению новых урожаев.

Повышенные инфляционные ожидания

Несмотря на то, что инфляция устойчиво замедляется с июня, НБУ отмечает, что инфляционные ожидания экономических агентов оставались повышенными.

Рост внимания населения к теме инфляции также подтверждается данными поисковых запросов в Интернете. Это свидетельствует о том, что хотя фактический рост цен замедляется, население ожидает сохранения высокого ценового давления.

Прогноз на следующие месяцы

НБУ ожидает, что в течение следующих месяцев инфляция продолжит постепенно снижаться:

Эффекты от новых урожаев будут способствовать дальнейшему замедлению роста цен на продукты питания.

Сдерживание давления: Меры НБУ, направленные на поддержание привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка, будут сдерживать фундаментальное ценовое давление.

Однако регулятор предупреждает, что инфляция будет снижаться более умеренным темпом, чем в предыдущие периоды, учитывая исчерпание эффектов высокой базы сравнения.

«Течение полномасштабной войны остается основным риском для инфляционной динамики и экономического развития», — говорится в сообщении регулятора.

