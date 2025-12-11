Multi от Минфин
11 декабря 2025, 14:37

Инфляция в Украине замедлилась быстрее, чем прогнозировал НБУ, но настроения населения не изменились

Национальный банк Украины зафиксировал устойчивое замедление инфляции, которая в ноябре 2025 снижалась несколько быстрее, чем предполагал октябрьский прогноз регулятора. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк Украины зафиксировал устойчивое замедление инфляции, которая в ноябре 2025 снижалась несколько быстрее, чем предполагал октябрьский прогноз регулятора.
Фото: slovoidilo.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ключевые показатели ноября

В ноябре как потребительская инфляция, так и базовая инфляция замедлились до 9,3% в годовом исчислении.

Такая положительная ценовая динамика в значительной степени была обусловлена увеличением предложения продовольственных товаров благодаря поступлению новых урожаев.

Повышенные инфляционные ожидания

Несмотря на то, что инфляция устойчиво замедляется с июня, НБУ отмечает, что инфляционные ожидания экономических агентов оставались повышенными.

Рост внимания населения к теме инфляции также подтверждается данными поисковых запросов в Интернете. Это свидетельствует о том, что хотя фактический рост цен замедляется, население ожидает сохранения высокого ценового давления.

Читайте также: НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Прогноз на следующие месяцы

НБУ ожидает, что в течение следующих месяцев инфляция продолжит постепенно снижаться:

  • Эффекты от новых урожаев будут способствовать дальнейшему замедлению роста цен на продукты питания.
  • Сдерживание давления: Меры НБУ, направленные на поддержание привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка, будут сдерживать фундаментальное ценовое давление.

Однако регулятор предупреждает, что инфляция будет снижаться более умеренным темпом, чем в предыдущие периоды, учитывая исчерпание эффектов высокой базы сравнения.

«Течение полномасштабной войны остается основным риском для инфляционной динамики и экономического развития», — говорится в сообщении регулятора.

Напомним

Ранее НБУ заявлял, что инфляция будет постепенно снижаться:

  • 9,2% в 2025 году.
  • 6,6% в 2026 году.
  • До цели 5% в конце 2027 года.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
11 декабря 2025, 17:20
#
Ура, все подешевшало за даними нбу! радіємо.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
