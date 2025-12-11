НБУ ожидает до конца 2025 года более $5 млрд помощи

С начала года Украина получила $45,8 млрд официального финансирования. До конца года ожидается поступление более $5 млрд. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Поддержка и резервы

Внешнее финансирование позволяет поддерживать адекватный уровень международных резервов, что усиливает возможность НБУ обеспечивать устойчивость валютного рынка.

Благодаря международной поддержке и внутренним заимствованиям, правительство сохраняет возможность полноценно финансировать все критические расходы бюджета.

В то же время, неопределенность вокруг параметров внешнего финансирования на 2026−2027 годы сохраняется. Переговоры продолжаются.

Транш от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) назвал две главные предпосылки, которые украинские власти должны выполнить, прежде чем Исполнительный совет Фонда сможет рассмотреть и утвердить новую четырехлетнюю Программу расширенного финансирования (EFF) с потенциальным доступом в $8,2 млрд.