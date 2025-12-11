«Зимняя поддержка»: Потратить 1 000 гривен теперь можно и на продукты

С 11 декабря 2025 года украинцы, получившие 1000 грн помощи в рамках программы «Зимняя поддержка», смогут тратить эти средства на приобретение продовольственных товаров украинского производства. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Новая опция и сеть магазинов

Средства можно тратить, рассчитавшись картой «Национальный кэшбек». Единственное условие — продукты должны быть украинского производства (кроме подакцизных товаров).

Где доступна опция: Новая функция уже доступна в торговых сетях Fozzy Group (включая «Сильпо», «Фора», «THRASH! ТРАШ!», «Fozzy») и сеть «Близенько».

В настоящее время воспользоваться возможностью можно более чем в 1 160 магазинах по всей Украине, и со временем перечень торговых точек будет расширяться.

Важное замечание. Возможность использования средств на продукты не распространяется на онлайн-заказ.

Как можно использовать помощь

В общем, средства «Зимней поддержки» в размере 1 000 грн украинцы могут направлять на:

Оплата коммунальных и почтовых услуг.

Благотворительность.

Товары от украинских производителей — лекарства, книги и теперь продукты питания.

Сроки

Правительство также продлило сроки использования средств для некоторых категорий граждан:

Получено через «Дию»: Средства на карте «Национальный кэшбэк» можно потратить до 30 июня 2026 года.

Получено через Укрпочту: Украинцы, которые получают пенсию или социальные выплаты через Укрпочту, могут потратить тысячу до конца февраля 2026 года.

В министерстве отметили, что помощь в размере 1 000 грн уже профинансирована для более 11,9 млн украинцев, которые уже потратили более 3,4 млрд гривен из-за карты «Национальный кэшбек».

Напомним

Недавно премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что более 150 тысяч украинцев уже подали заявки через «Дию» на выплату 6 500 грн для уязвимых категорий граждан в рамках «Зимней поддержки».

1 ноября 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

Пакет помощи будет включать несколько ключевых направлений:

Финансовая поддержка,

Транспортная инициатива «УЗ-3000»,

Медицинские чекапы.

В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.

«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% — направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.