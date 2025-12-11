Multi от Минфин
11 декабря 2025, 13:05 Читати українською

ФРС включит печатный станок раньше прогнозов — уже с 12 декабря

Федеральная резервная система США в среду, 10 декабря 2025 г., объявила о немедленном старте выкупа краткосрочных государственных облигаций. Это решение, направленное на управление ликвидностью рынка и обеспечение контроля за целевой процентной ставкой, вступит в силу уже в пятницу, 12 декабря 2025 года. Об этом сообщает Reuters.

ФРС включит печатный станок раньше прогнозов - уже с 12 декабря
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Такой шаг, который многие аналитики ожидали увидеть только в начале следующего года, удивил рынки.

Подробности

В рамках объявления по итогам последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС заявила, что начнет выкупать казначейские векселя в объеме около $40 миллиардов в месяц. Это прямое вливание ликвидности.

Эти технические операции, как пояснили в ФРС, преследуют цель поддержать «достаточный уровень резервов».

Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что выкуп проводится «исключительно для поддержания достаточного уровня резервов в долгосрочной перспективе, что позволяет эффективно контролировать ключевую ставку». Он подчеркнул, что это решение «не связано с монетарной политикой и не влияет на нее».

Читайте также: Трамп дожал Пауэлла: ФРС снизила ставку в третий раз подряд

Конец «Количественного сокращения» (QT)

Решение возобновить покупку облигаций, вновь увеличившее баланс ФРС, было принято вскоре после того, как регулятор в начале месяца объявил о завершении сокращения своих активов.

С 2022 года ФРС производила количественное сокращение (QT), позволяя облигациям на балансе погашаться без замены новыми. В результате баланс сократился с $9 трлн до нынешних $6,6 трлн, что помогло вывести из рынка избыточную ликвидность, накопленную во время пандемии COVID-19.

Отметим, что количественное сокращение (QT) — инструмент монетарной политики, который используется центральными банками для сокращения предложения денег в экономике.

Возобновление покупки было ускорено из-за признаков напряженности на денежном рынке, в том числе роста ключевых ставок в октябре.

Скотт Скайрм из Curvature Securities отметил, что темп выкупа ($40 млрд) «больше» текущего погашения ипотечных облигаций, что фактически означает «впрыск ликвидности» в рынок.

Долгосрочный прогноз и влияние на рынки

По словам Пауэлла, столь большой объем покупки на начальном этапе нужен для компенсации ожидаемых крупных списаний нерезервных обязательств в апреле (связанных с налоговым периодом). После апреля темп покупки, вероятно, снизится до ориентировочных $20−25 миллиардов в месяц.

Несмотря на то, что ФРС называет это технической коррекцией, фактическое расширение баланса ФРС (хотя и не по программе QE) окажет положительное влияние на финансовые рынки, обеспечивая дополнительную ликвидность.

Это решение, как правило, создает благоприятные условия для роста рынков и криптовалют.

Напомним

«Минфин» писал, что ранее стратеги Bank of America (BofA) прогнозировали, что ФРС может объявить о масштабном выкупе казначейских векселей с января 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
