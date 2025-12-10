Правительство Японии опровергло отказ присоединиться к плану Европейского Союза по замороженным российским активам. Об этом пишет Reuters.
«Это полное вранье»: Правительство Японии опровергло отказ относительно замороженных активов рф
«Это полное вранье», — заявил журналистам заместитель министра финансов по международным делам Ацуши Мимура, комментируя публикацию Politico.
Мимура заявил, что Япония поддерживает Украину, руководствуясь своими национальными интересами. Нынешняя ситуация в Украине, добавил он, воспринимается Токио как аналогичная потенциальным вызовам в Восточной Азии, где Япония в будущем может оказаться в подобном положении.
Предыстория
Утром 9 декабря издание Politico сообщило об отказе Японии поддержать план Евросоюза по изъятию замороженных российских активов в размере $30 млрд и их использованию для предоставления кредитов Украине.
Франция скрывает замороженные активы
Париж оказался под давлением в ЕС, после того, как скрыл информацию о французских банках, в которых хранятся замороженные российские активы, а также о том, как используются начисленные по ним проценты, пишет Financial Times (FT). Речь идет о 18 млрд евро, преимущественно замороженных в частных банках.
Прибыль Euroclear
Как отмечает издание, Euroclear получает прибыль от замороженных российских активов, но у него нет договорных обязательств по выплате процентов по ним россии.
Эти средства уже используются для обеспечения кредита Украине на 50 млрд евро. В то же время частные банки обычно обязаны удерживать и в конечном счете выплачивать россии все или часть процентов, возникающих по депозитам .
План Еврокомиссии
Еврокомиссия в начале декабря представила два варианта дальнейшего финансирования Украины: выдача «репарационного» кредита за счет российских активов (предполагается, что Киев вернет его в случае компенсации со стороны россии) и заимствования, опирающиеся на бюджет ЕС.
Против репарационного кредита выступает Бельгия, считающая, что это связано с рисками подачи исков со стороны россии. О последствиях для доверия к евро как резервной валюте при применении предложенного Еврокомиссией механизма также говорила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.
