Сменить язык на українська

9 декабря 2025, 18:09 Читати українською

Финмониторинг выявил рекордное количество сомнительных операций на четверть триллиона гривен

Государственная служба финансового мониторинга Украины отчиталась о беспрецедентном росте эффективности в борьбе с «теневой» экономикой. За 11 месяцев текущего года ведомство передало правоохранителям материалы о подозрительных финансовых операциях на общую сумму почти 250 млрд грн. Этот показатель в четыре раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин 9 декабря в Facebook.

Государственная служба финансового мониторинга Украины отчиталась о беспрецедентном росте эффективности в борьбе с «теневой» экономикой.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Масштабы анализа и изменение стратегии

Чтобы выявить такой объем сомнительного капитала, аналитики службы проверили транзакции на общую сумму более 1,2 трлн грн.

Ключевым изменением в работе ведомства стал переход к проактивной позиции. Доля материалов, которые Госфинмониторинг инициировал самостоятельно (а не в ответ на запросы следователей), выросла до 70%. Это свидетельствует о том, что система автоматического анализа рисков и внутренние процессы «финансовой разведки» начали работать на опережение.

Охота на налоговых уклонистов

Главным драйвером роста статистики стала борьба с налоговыми преступлениями. Львиная доля выявленных нарушений — это схемы уклонения от уплаты налогов.

  • За 11 месяцев силовикам передано около 400 кейсов на сумму более 165 млрд грн.
  • Эффективность выявления таких схем выросла в 14 раз по сравнению с прошлым годом.

Ноябрь также продемонстрировал аномально высокую активность: выявлено сомнительных операций на 18,6 млрд грн, что в 2,5 раза больше среднемесячного показателя 2024 года.

«Эти результаты подтверждают, что мы движемся по правильному пути и способны создавать реальную защиту финансовой системы», — подчеркнул Филипп Пронин.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Игорь Коляда
Игорь Коляда
9 декабря 2025, 18:28
Державна служба фінансового моніторингу України відзвітувала про безпрецедентне зростання ефективності у боротьбі з «тіньовою» економікою.

Не треба поспішати з такими висновками,це ще тільки виявлення підозрілих операцій і ще не доводить «зростання ефективності у боротьбі з „тіньовою“ економікою».
От коли ці підозрілі операції буде доведено та усунено ,тоді можна щось казати про «ефективність у боротьбі з „тіньовою“ економікою».
