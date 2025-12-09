Multi от Минфин
9 декабря 2025, 19:13 Читати українською

Япония опровергла информацию об отказе в конфискации замороженных российских активов

Правительство Японии во вторник, 9 декабря, опровергло сообщение СМИ о том, что оно якобы отклонило запрос Европейского Союза присоединиться к планам использования замороженных российских государственных активов для финансирования Украины. Об этом сообщает Reuters.

Япония опровергла информацию об отказе в конфискации замороженных российских активов
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Это абсолютно ложная информация», — заявил заместитель министра финансов по международным делам Ацуши Мимура, комментируя статью Politico.

Позиция Японии

Мимура, координирующий экономическую политику с другими странами, подчеркнул, что Япония действует в пользу Украины, руководствуясь собственными национальными интересами. Он отметил, что Япония может однажды столкнуться с подобной ситуацией в Восточной Азии, намекая на необходимость защиты суверенного иммунитета активов.

Суть опровержения

Издание Politico ранее сообщило, что во время встречи министров финансов стран G7 Токио скептически отнеслось к просьбе Брюсселя скопировать его план по передаче Украине денежной стоимости российских суверенных активов, хранящихся в бельгийском банке Euroclear.

Читайте также: Франция скрыла от ЕС информацию о «замороженных» активах РФ на 18 млрд евро — FT

Отмечалось, что министр финансов Японии Сацуки Катаяма якобы исключила возможность использования около $30 миллиардов замороженных российских активов Японии для предоставления займа Украине, ссылаясь на юридические оговорки.

Ацуши Мимура опроверг это утверждение.

«Министр Катаяма никогда не делала такого комментария (на встрече G7, — ред.). Она сообщила собравшимся, что Япония готовится к конкретным шагам для поддержки (Украины, — ред.)», — заявил он.

Читайте также: Бельгия выступила против конфискации активов россии, опасаясь за свою репутацию

План Еврокомиссии

Еврокомиссия в начале декабря представила два варианта дальнейшего финансирования Украины: выдача «репарационного» кредита за счет российских активов (предполагается, что Киев вернет его в случае компенсации со стороны России) и заимствования, опирающиеся на бюджет ЕС.

Против репарационного кредита выступает Бельгия, считающая, что это связано с рисками подачи исков со стороны России. О последствиях для доверия к евро как резервной валюте при применении предложенного Еврокомиссией механизма также говорила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
