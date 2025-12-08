17 000 объявлений за три часа: украинцы активно тестируют monoбазар

За первые три часа после запуска monobazar в приложении monobank пользователи разместили 17 000 объявлений. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский .

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что такое monoбазар

monoбазар — это новый маркетплейс в приложении monobank для продажи собственных вещей. Сервис работает в бета-режиме и доступен в разделе «Маркет». Каждый пользователь может создать свою витрину, поделиться ею в соцсетях или отправить друзьям.

Покупки можно оформлять по частям, а система автоматически формирует описание товара на основе нескольких слов. Покупатели могут посылать запросы на снижение цены без необходимости переписки.

Читайте также: OLX на минималках: monobank запускает monoбазар

Плюсы монобазара

Есть три больших плюса, почему продавать через monoбазар лучше:

1. Во что бы то ни стало можно купить частями.

2. Все продавцы уже верифицированы моно, следовательно, жульничать здесь неудобно, если не сказать, что невозможно.

3. Каждый может сделать свою личную витрину на базаре, поделиться ею в своих соцсетях или отправить друзьям. Кому интересно, подпишутся на вас и будут знать, когда у вас появится что-нибудь на продажу.

Комиссия за любую продажу стала — пока тестируемся, к 8 января — всего 0,1%. Когда убедимся, что все работает нормально, будет 1,9%. А при покупке оплачиваете дополнительно только доставку.