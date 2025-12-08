Multi от Минфин
українська
8 декабря 2025, 13:38 Читати українською

17 000 объявлений за три часа: украинцы активно тестируют monoбазар

За первые три часа после запуска monobazar в приложении monobank пользователи разместили 17 000 объявлений. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

За первые три часа после запуска monobazar в приложении monobank пользователи разместили 17 000 объявлений.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что такое monoбазар

monoбазар — это новый маркетплейс в приложении monobank для продажи собственных вещей. Сервис работает в бета-режиме и доступен в разделе «Маркет». Каждый пользователь может создать свою витрину, поделиться ею в соцсетях или отправить друзьям.

Покупки можно оформлять по частям, а система автоматически формирует описание товара на основе нескольких слов. Покупатели могут посылать запросы на снижение цены без необходимости переписки.

Читайте также: OLX на минималках: monobank запускает monoбазар

Плюсы монобазара

Есть три больших плюса, почему продавать через monoбазар лучше:

1. Во что бы то ни стало можно купить частями.

2. Все продавцы уже верифицированы моно, следовательно, жульничать здесь неудобно, если не сказать, что невозможно.

3. Каждый может сделать свою личную витрину на базаре, поделиться ею в своих соцсетях или отправить друзьям. Кому интересно, подпишутся на вас и будут знать, когда у вас появится что-нибудь на продажу.

Комиссия за любую продажу стала — пока тестируемся, к 8 января — всего 0,1%. Когда убедимся, что все работает нормально, будет 1,9%. А при покупке оплачиваете дополнительно только доставку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Lololoq
Lololoq
8 декабря 2025, 14:46
#
Зная монобанк — они решили, что они будут только приложением — мобильным банком! Ладно, согласен, что бесплатная доска объявлений нужна, так как олх выставил очень много ограничений и бесплатно разместить объявление уже фактически невозможно. Но, монобазар использовать можно только в приложении моно!
Выйти на уровень веб браузера или отдельного приложения — это табу, к огромному моему сожалению. Как Гугл будет находить запросы пользователя на покупку? Чем фактически новинка лучше, чем есть мономагазин в приложении? Олег, ты отошел от дел или мне перезвонить тебе? Фак.
+
0
kingcity
kingcity
8 декабря 2025, 15:00
#
Мономаркет, монобазар… Монобанк дійсно вже на якийсь базар перетворюється
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает kingcity и 22 незарегистрированных посетителя.
