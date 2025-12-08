«Укрпочта» запускает почтоматы. Где заработал первый

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Смелянский лично протестовал новый сервис, записав селфи-видео на фоне почтомата и продемонстрировав процесс получения посылки.

Во-первых, пользоваться почтоматами можно будет как через мобильное приложение, так и без него — с помощью PIN-кода, который вводится на металлической клавиатуре, устойчивой к любым погодным условиям.

Во-вторых, почтоматы будут позволять не только получать, но и отправлять отправки. Впоследствии они частично заменят традиционные почтовые ящики — фактически это будет решение «два в одном».