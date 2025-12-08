Укрпочта запустила первый почтомат в Киеве, который расположен на Майдане Незалежности рядом с центральным отделением. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.
«Укрпочта» запускает почтоматы. Где заработал первый
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Смелянский лично протестовал новый сервис, записав селфи-видео на фоне почтомата и продемонстрировав процесс получения посылки.
Читайте также: Коммуналка, лекарства и газеты: Укрпочта объяснила, какие товары можно у них купить за «1000 Зеленского»
Преимущества почтоматов от Укрпочты
-
Во-первых, пользоваться почтоматами можно будет как через мобильное приложение, так и без него — с помощью PIN-кода, который вводится на металлической клавиатуре, устойчивой к любым погодным условиям.
-
Во-вторых, почтоматы будут позволять не только получать, но и отправлять отправки. Впоследствии они частично заменят традиционные почтовые ящики — фактически это будет решение «два в одном».
-
В-третьих, устройства созданы для работы в автономном режиме даже при отсутствии электроэнергии или связи. Они изготовлены по повышенным стандартам безопасности, имеют защиту от воды, пыли и механических повреждений и могут работать при любых условиях.
Читайте: Укрпочта обнародовала инструкцию по получению 1 000 гривен по программе «Зимняя поддержка»
Комментарии