В среду, 13 мая, украинские АЗС обновили ценники, продолжая вчерашний тренд по разнонаправленному движению цен. Пока стоимость бензина ползет вверх, дизель и автогаз снижаются. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Топливные качели продолжаются: бензин дорожает, дизель и автогаз дешевеют
Изменения цен на заправках в сутки
- Бензин А-95 премиум прибавил в цене на 2 копейки, зафиксировавшись на отметке 77,92 грн.
- Бензин А-95 подорожал больше всего, добавив 3 копейки. Его цена составляет в среднем 73,57 грн.
- Бензин А-92 стал единственной маркой подешевевшей бензина. Цена сгнилась на 3 копейки — до 67,10 грн.
- Дизельное топливо продолжает постепенное понижение цены. За сутки литр «дизеля» потерял 1 копейку, его средняя стоимость составляет 87,74 грн.
- Автогаз также подешевел на 1 копейку, обновив среднюю цену до 48,34 грн.
Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
