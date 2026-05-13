В прошлом месяце автопарк страны пополнили 13,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 15% больше, чем в прошлом, по данным Укравтопрома.
Спрос на бензиновые авто вырос на 15%: какие модели выбирали украинцы
Сколько новых и выживаемых авто
Из этого количества новых авто — 2,4 тыс. ед. (+12%) и 11,2 тыс. ед. б/у (+16%)
Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС
- HYUNDAI Tucson — 182 ед.
- BMW 3 — 132 ед.;
- MAZDA CX5 — 130 ед.;
- SKODA Karoq — 123 ед.
- SUZUKI SX4 — 116 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто
- VOLKSWAGEN Tiguan — 730 ед.
- VOLKSWAGEN Golf — 692 ед.;
- NISSAN Rogue — 612 ед.
- AUDI Q5 — 605 ед.;
- AUDI A4 — 352 ед.
Источник: Минфин
