13 мая 2026, 9:33 Читати українською

Аренда дороже минималки: в каких столицах ЕС жилье стало роскошью

В большинстве столиц ЕС минимальная зарплата уже не покрывает даже среднюю арендную плату за двухкомнатную квартиру. Наихудшая ситуация — в крупных туристических и деловых центрах, где цены на квартиры росли быстрее, чем доходы людей. Об этом свидетельствует анализ Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) на основе данных ЕС, сообщает Euronews.

Прага и Лиссабон больше всего пострадали от стоимости аренды

Больше всего страдают те, кто получает минимальную заработную плату в столице Чехии. В Праге средняя арендная плата составляет 1710 евро, тогда как минимальная заработная плата в стране — 924 евро. Это означает, что для приобретения двухкомнатной квартиры требуется сумма, эквивалентная 185% минимальной заработной платы.

Лиссабон занимает второе место с показателем 168%. В Португалии ежемесячная эквивалентная валовая минимальная заработная плата (выплачивается в течение 14 месяцев ежегодно) составляет 1073 евро, тогда как средняя арендная плата в столице — 1710 евро.

Доля валовой минимальной заработной платы, требуемой для покрытия расходов на аренду, также превышает 150% в Будапеште (159%), Братиславе (158%), Софии (154%), Афинах (153%) и Риге (151%). Это означает, что лицам с минимальной заработной платой придется тратить всю свою зарплату на аренду, и им все равно понадобится более половины зарплаты дополнительно, чтобы ее покрыть.

Эта доля также превышает 100%, то есть даже минимальной заработной платы до выплаты не хватает на покрытие арендной платы в Валлетте (143%), Париже (138%), Таллинне (131%), Мадриде (125%), Бухаресте (122%), Варшаве (117%), Дублине (113%), Любляне (105%) и Вильнюсе (105%).

Например, в Париже средняя арендная плата за двухкомнатную квартиру составляет 2523 евро, тогда как минимальная заработная плата во Франции составляет 1823 евро. В Мадриде она составляет 1721 евро против 1381 евро.

Стоимость аренды в Брюсселе и Берлине

Брюссель оказывается лучшей столицей ЕС для людей с минимальной заработной платой, чтобы позволить себе аренду. Валовая минимальная заработная плата покрывает 70% стоимости аренды.

В Брюсселе средняя арендная плата за двухкомнатную квартиру составляет 1476 евро, тогда как минимальная заработная плата — 2112 евро.

Берлин занимает второе место с показателем 76%. Доля валовой минимальной заработной платы, необходимой для аренды, составляет 85% в Никосии, 87% в Люксембурге и 96% в Гааге.

«Разрыв между арендной платой и заработной платой абсолютно неприемлем. Если добавить к этому рост цен на энергоносители и продукты питания, работающим людям приходится брать в долг на предметы первой необходимости и практически не оставлять дохода, что делает сбережения на замену необходимой бытовой техники или визит к стоматологу невозможным», — добавила она.

Где доступна аренда

Среди подгруппы из 16 стран ЕС, проанализированных в этом сравнении ETUC, доля валовой минимальной заработной платы, необходимой для покрытия расходов на аренду, колеблется от 33% в Польше до 61% на Мальте.

В Польше минимальная заработная плата до вычета составляет 1139 евро, а средняя арендная плата — 376 евро. Франция также имеет лучшие показатели — 1823 евро против 695 евро. Греция также может быть хорошим вариантом для работников с минимальной заработной платой за пределами Афин — 1027 евро против 408 евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
dvded .
13 мая 2026, 11:02
Интересно, какой показатель у Киева выходит.
Срядняя аренда 1к — 17000 грн.
Минималка — 8647 грн
Qwerty1999
13 мая 2026, 11:06
Примерные цены по районам и типам (май 2026):

Бюджетные (спальные районы, гостинки): 7 000 — 11 000 грн.
Средний класс (Позняки, Оболонь, Святошино): 13 000 — 19 000 грн.
Премиум/Центр (Печерск, Голосеево): 20 000 — 35 000+ грн
Qwerty1999
13 мая 2026, 11:03
Это означает, что для приобретения двухкомнатной квартиры требуется сумма..

А может всё-таки для аренды ?!
