12 мая украинские АЗС обновили цены на топливо. Стоимость бензина выросла, в то время как цены на дизельное топливо и автогаз снизились. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 12 мая: бензин дорожает, дизель и автогаз дешевеют
Изменения цен в сутки
- Бензин А-95 премиум прибавил 3 копейки за литр. Его средняя стоимость составляет 77,90 грн.
- Бензин А-95 также подорожал, хотя символически — на 2 копейки, до 73,54 грн за литр.
- Бензин А-92 остался «неколебимым». Цена в сутки не изменилась и составляет 67,13 грн.
- Дизельное горючее продолжает медленно снижаться. В сутки литр подешевел на 6 копеек и теперь стоит в среднем 87,75 грн.
- Автогаз также продемонстрировал отрицательную динамику, потеряв 3 копейки. Средняя цена на заправках — 48,35 грн.
Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
