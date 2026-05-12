Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
12 мая 2026, 15:56

Цены на топливо 12 мая: бензин дорожает, дизель и автогаз дешевеют

12 мая украинские АЗС обновили цены на топливо. Стоимость бензина выросла, в то время как цены на дизельное топливо и автогаз снизились. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Изменения цен в сутки

  • Бензин А-95 премиум прибавил 3 копейки за литр. Его средняя стоимость составляет 77,90 грн.
  • Бензин А-95 также подорожал, хотя символически — на 2 копейки, до 73,54 грн за литр.
  • Бензин А-92 остался «неколебимым». Цена в сутки не изменилась и составляет 67,13 грн.
  • Дизельное горючее продолжает медленно снижаться. В сутки литр подешевел на 6 копеек и теперь стоит в среднем 87,75 грн.
  • Автогаз также продемонстрировал отрицательную динамику, потеряв 3 копейки. Средняя цена на заправках — 48,35 грн.

Цены АЗС на топливо и автогаз

Автор:
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
