В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 3007 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.
Рынок электромобилей в Украине: сколько BEV зарегистрировали в прошлом месяце
Как изменился спрос
По отношению к апрелю прошлого года спрос на электромобили упал на 48%, а по сравнению с мартом 2026 г. увеличился на 49%.
Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 2837 шт. (новых — 536 шт., б/у — 2301 шт.).
Среди 170 ед. коммерческих электромобилей новыми были только 9 автомобилей.
Топ-5 новых электромобилей месяца
- BYD Leopard 3 — 96 ед;
- BYD Sea Lion 06 — 73 ед.;
- MG 4 EV — 38 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 36 ед;
- ZEEKR 001 — 33 ед.
Топ-5 впервые реализуемых в Украине подержанных электромобилей
- NISSAN Leaf — 345 ед.;
- TESLA Model Y — 283 ед.;
- TESLA Model 3 — 265 ед.;
- RENAULT Zoe — 120 ед.
- Chevrolet Bolt — 117 ед.
Источник: Минфин
