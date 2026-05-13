Налог на роскошь: владельцы дорогих автомобилей пополнили бюджет на 115 млн грн

В январе — апреле 2026 года поступления транспортного налога составили 115,6 млн грн. Это + 32,5% к поступлениям в прошлом году. За 4 месяца налог уплатили 7 692 плательщика, сообщает пресс-служба ГНС.

Где оплатили больше всего

В разрезе территориальных общин наибольшие суммы налога обеспечены плательщиками:

г. Киева — 34,6 млн грн;

Днепропетровской области — 11,7 млн грн;

Киевской и Львовской областей — по 8,8 млн грн.

100% собранного транспортного налога остается у бюджетах общин (по месту регистрации объектов налогообложения). Эти средства могут использовать на ремонт дорог, благоустройство или социальные программы.

Основные условия транспортного налога 2026

Кто платит: Физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, владеющие легковыми автомобилями, подпадающими под критерии.

Критерии авто: Легковые авто, возраст которых не превышает 5 лет (включительно), а стоимость — более 375 МЗП (3242625 грн, по состоянию на 01.01.2026).

Ставка: Фиксированная — 25 000 грн в год за каждое авто.