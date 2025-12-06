Фабрикатор, териолог и другие: Государственная служба занятости назвала топ-5 необычных профессий в Украине

Служба занятости назвала пять профессий, которые в отличие от экономиста, столяра, повара и ИТ-специалиста считаются необычными и не всем знакомыми.

Топ-5 необычных профессий в Украине

Батанщик

Батанщик относится к рабочим-текстильникам и швейникам, которые в свою очередь относятся к квалифицированным рабочим с инструментом. Пока такая должность не очень популярна. Рабочие батанщики занимаются текстильным производством, а именно отделкой или производством ткани.

Чаще всего это ткачи и вязальщики, работающие с хлопком. Эта профессия предусматривает ручной труд, но часто требует специальных навыков, которые можно получить непосредственно на производстве или во время обучения в профессионально-технических заведениях.

Реолог

Это междисциплинарный ученый или инженер, изучающий течение сложных жидкостей или деформацию мягких твердых тел. Междисциплинарный означает, что не существует диплома, способного закрыть потребность в знаниях, нуждающихся в данной профессии. В общем, реология больше всего является физической наукой.

Однако чаще всего такая профессия требует образования по специальности «Физика и астрономия», а также часто требует инженерного образования. Причем это должен быть не просто специалист, занимающийся разработкой или обслуживанием технических устройств.

Такой специалист должен иметь навыки в очень многих областях, чтобы понимать способы взаимодействия с вязкими жидкостями и эссенциями аномальной вязкости с горными породами, суспензиями, гидросмесями и со многим другим. Если подытожить и объяснить простыми словами, реологи изучают, как разные материалы ведут себя под большими нагрузками.

Териолог

Происхождение названия этой профессии очень интересно. Большинство стран мира берут название этой профессии от латинского слова «mamma» — «мамма», восточнославянская группа языков пользуется греческим «θηρίον» — «сирион», реже «терион».

В общем же это слово означает зверь или млекопитающее. В идеале эта профессия на украинском должна называться млекопитающий. Млекопитающий — это в первую очередь ученый. Он изучает млекопитающих: их биологию, поведение, эволюцию и среду обитания. Такие специалисты являются биологами, зоологами и профессионалами родственных профессий. И все — с высшими образованиями.

Фабрикатор

При прочтении этого слова первая ассоциация будет верной. Это специалист, занимающийся планированием, координацией и контролем производственного процесса на фабриках и заводах. Чаще профессия имеет привязку к металлургической промышленности. Такие специалисты занимаются разработкой технических задач и контролируют производственные процессы.

Профессия в Украине классифицируется как специалисты. То есть специалисты, обладающие знаниями в естественных, технических и гуманитарных отраслях. Чаще всего должности фабрикаторов ищут людей с высшим образованием в области инженерии производства и строительства, а также металлургии.

Целитель

Это не персонаж настольных или компьютерных игр. Такие специалисты помогают другим достичь физического, психического или духовного равновесия, часто с помощью альтернативных методов, называемых передачей жизненной энергии. В классификаторе профессий они именуются как специалисты, практикующие в области нетрадиционной медицины.

То есть, в настоящее время все адепты такого лечения должны иметь государственную регистрацию и платить налоги за полученные доходы. В эту категорию, кроме целителя, входят натуропат (люди, являющиеся сторонниками гомеопатии) и специалисты бесконтактного массажа.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что согласно макроэкономическому и монетарному обзору НБУ, в Украине фиксируется значительный дисбаланс в динамике спроса и предложения на рынке труда, что приводит к ослаблению давления на нем.

В ноябре 2025 года рост количества резюме (предложение рабочей силы) составил в среднем 27% в годовом измерении, тогда как рост количества вакансий (спрос) был значительно медленнее — 9% в годовом измерении.

Несмотря на рост количества соискателей, нехватка рабочей силы остается проблемой № 1 для опрошенных предприятий еще с ноября 2024 года. Правда, в течение 2025 года этот показатель, хоть и был стабильно высоким, постепенно снижался.