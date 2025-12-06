Multi от Минфин
українська
6 декабря 2025, 12:06 Читати українською

Фабрикатор, териолог и другие: Государственная служба занятости назвала топ-5 необычных профессий в Украине

Служба занятости назвала пять профессий, которые в отличие от экономиста, столяра, повара и ИТ-специалиста считаются необычными и не всем знакомыми.

Служба занятости назвала пять профессий, которые в отличие от экономиста, столяра, повара и ИТ-специалиста считаются необычными и не всем знакомыми.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиТоп-5 необычных профессий в УкраинеБатанщикБатанщик относится к рабочим-текстильникам и швейникам, которые в свою очередь относятся к квалифицированным рабочим с инструментом.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Топ-5 необычных профессий в Украине

  • Батанщик

Батанщик относится к рабочим-текстильникам и швейникам, которые в свою очередь относятся к квалифицированным рабочим с инструментом. Пока такая должность не очень популярна. Рабочие батанщики занимаются текстильным производством, а именно отделкой или производством ткани.

Чаще всего это ткачи и вязальщики, работающие с хлопком. Эта профессия предусматривает ручной труд, но часто требует специальных навыков, которые можно получить непосредственно на производстве или во время обучения в профессионально-технических заведениях.

  • Реолог

Это междисциплинарный ученый или инженер, изучающий течение сложных жидкостей или деформацию мягких твердых тел. Междисциплинарный означает, что не существует диплома, способного закрыть потребность в знаниях, нуждающихся в данной профессии. В общем, реология больше всего является физической наукой.

Однако чаще всего такая профессия требует образования по специальности «Физика и астрономия», а также часто требует инженерного образования. Причем это должен быть не просто специалист, занимающийся разработкой или обслуживанием технических устройств.

Такой специалист должен иметь навыки в очень многих областях, чтобы понимать способы взаимодействия с вязкими жидкостями и эссенциями аномальной вязкости с горными породами, суспензиями, гидросмесями и со многим другим. Если подытожить и объяснить простыми словами, реологи изучают, как разные материалы ведут себя под большими нагрузками.

  • Териолог

Происхождение названия этой профессии очень интересно. Большинство стран мира берут название этой профессии от латинского слова «mamma» — «мамма», восточнославянская группа языков пользуется греческим «θηρίον» — «сирион», реже «терион».

В общем же это слово означает зверь или млекопитающее. В идеале эта профессия на украинском должна называться млекопитающий. Млекопитающий — это в первую очередь ученый. Он изучает млекопитающих: их биологию, поведение, эволюцию и среду обитания. Такие специалисты являются биологами, зоологами и профессионалами родственных профессий. И все — с высшими образованиями.

  • Фабрикатор

При прочтении этого слова первая ассоциация будет верной. Это специалист, занимающийся планированием, координацией и контролем производственного процесса на фабриках и заводах. Чаще профессия имеет привязку к металлургической промышленности. Такие специалисты занимаются разработкой технических задач и контролируют производственные процессы.

Профессия в Украине классифицируется как специалисты. То есть специалисты, обладающие знаниями в естественных, технических и гуманитарных отраслях. Чаще всего должности фабрикаторов ищут людей с высшим образованием в области инженерии производства и строительства, а также металлургии.

  • Целитель

Это не персонаж настольных или компьютерных игр. Такие специалисты помогают другим достичь физического, психического или духовного равновесия, часто с помощью альтернативных методов, называемых передачей жизненной энергии. В классификаторе профессий они именуются как специалисты, практикующие в области нетрадиционной медицины.

То есть, в настоящее время все адепты такого лечения должны иметь государственную регистрацию и платить налоги за полученные доходы. В эту категорию, кроме целителя, входят натуропат (люди, являющиеся сторонниками гомеопатии) и специалисты бесконтактного массажа.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что согласно макроэкономическому и монетарному обзору НБУ, в Украине фиксируется значительный дисбаланс в динамике спроса и предложения на рынке труда, что приводит к ослаблению давления на нем.

В ноябре 2025 года рост количества резюме (предложение рабочей силы) составил в среднем 27% в годовом измерении, тогда как рост количества вакансий (спрос) был значительно медленнее — 9% в годовом измерении.

Несмотря на рост количества соискателей, нехватка рабочей силы остается проблемой № 1 для опрошенных предприятий еще с ноября 2024 года. Правда, в течение 2025 года этот показатель, хоть и был стабильно высоким, постепенно снижался.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
