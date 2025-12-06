Служба занятости назвала пять профессий, которые в отличие от экономиста, столяра, повара и ИТ-специалиста считаются необычными и не всем знакомыми.
Фабрикатор, териолог и другие: Государственная служба занятости назвала топ-5 необычных профессий в Украине
Топ-5 необычных профессий в Украине
- Батанщик
Батанщик относится к рабочим-текстильникам и швейникам, которые в свою очередь относятся к квалифицированным рабочим с инструментом. Пока такая должность не очень популярна. Рабочие батанщики занимаются текстильным производством, а именно отделкой или производством ткани.
Чаще всего это ткачи и вязальщики, работающие с хлопком. Эта профессия предусматривает ручной труд, но часто требует специальных навыков, которые можно получить непосредственно на производстве или во время обучения в профессионально-технических заведениях.
- Реолог
Это междисциплинарный ученый или инженер, изучающий течение сложных жидкостей или деформацию мягких твердых тел. Междисциплинарный означает, что не существует диплома, способного закрыть потребность в знаниях, нуждающихся в данной профессии. В общем, реология больше всего является физической наукой.
Однако чаще всего такая профессия требует образования по специальности «Физика и астрономия», а также часто требует инженерного образования. Причем это должен быть не просто специалист, занимающийся разработкой или обслуживанием технических устройств.
Такой специалист должен иметь навыки в очень многих областях, чтобы понимать способы взаимодействия с вязкими жидкостями и эссенциями аномальной вязкости с горными породами, суспензиями, гидросмесями и со многим другим. Если подытожить и объяснить простыми словами, реологи изучают, как разные материалы ведут себя под большими нагрузками.
- Териолог
Происхождение названия этой профессии очень интересно. Большинство стран мира берут название этой профессии от латинского слова «mamma» — «мамма», восточнославянская группа языков пользуется греческим «θηρίον» — «сирион», реже «терион».
В общем же это слово означает зверь или млекопитающее. В идеале эта профессия на украинском должна называться млекопитающий. Млекопитающий — это в первую очередь ученый. Он изучает млекопитающих: их биологию, поведение, эволюцию и среду обитания. Такие специалисты являются биологами, зоологами и профессионалами родственных профессий. И все — с высшими образованиями.
- Фабрикатор
При прочтении этого слова первая ассоциация будет верной. Это специалист, занимающийся планированием, координацией и контролем производственного процесса на фабриках и заводах. Чаще профессия имеет привязку к металлургической промышленности. Такие специалисты занимаются разработкой технических задач и контролируют производственные процессы.
Профессия в Украине классифицируется как специалисты. То есть специалисты, обладающие знаниями в естественных, технических и гуманитарных отраслях. Чаще всего должности фабрикаторов ищут людей с высшим образованием в области инженерии производства и строительства, а также металлургии.
- Целитель
Это не персонаж настольных или компьютерных игр. Такие специалисты помогают другим достичь физического, психического или духовного равновесия, часто с помощью альтернативных методов, называемых передачей жизненной энергии. В классификаторе профессий они именуются как специалисты, практикующие в области нетрадиционной медицины.
То есть, в настоящее время все адепты такого лечения должны иметь государственную регистрацию и платить налоги за полученные доходы. В эту категорию, кроме целителя, входят натуропат (люди, являющиеся сторонниками гомеопатии) и специалисты бесконтактного массажа.
