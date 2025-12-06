В Министерстве финансов рассказали, когда изменят налогообложение ФОП

Минфин открыт к процессу наработки комплексного решения об изменениях в подходах к налогообложению НДС для физических лиц-предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, консультируясь с бизнесом, профильными ассоциациями, экспертной средой и другими заинтересованными сторонами. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Когда введут изменения

Предлагаемые подходы должны обеспечить условия, когда предприниматели работают по равным всем правилам, а те, кто использует упрощенную систему для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, «серого импорта», контрабанды и т. д. , не получают необоснованных преимуществ.

Внедрение изменений планируется не ранее 2027, что дает достаточно времени для доработки изменений, формирования решения для облегчения администрирования и отчетности, публичного обсуждения и подготовки бизнеса.

Читайте также: Один вид деятельности исключили из упрощенной системы: Гетманцев раскрыл детали

Речь идет не об автоматической отмене льгот в регистрации плательщика НДС, а о формировании сбалансированного подхода, который одновременно усилит борьбу с теневыми схемами и защитит добросовестный малый бизнес.

Минфин отмечает: задача такого комплексного решения — объединить бизнес, ФОП, аналитические центры и общество вокруг общей цели: сломать теневые схемы, усилить справедливость налоговой системы и, как результат, обеспечить стабильные ресурсы для обороны и восстановления, не перекладывая основное бремя на плечи потребителя и честного малого бизнеса.

Читайте также: Вопрос изменений для ФОП и введение НДС снят с повестки дня — голосов в Раде нет

Напомним

Как писал ранее «Минфин», 3 декабря во время встречи парламентской фракции было озвучено, что вопрос возможных изменений для ФОП и введение НДС для предпринимателей пока не обсуждается и полностью снят с повестки дня.

По словам участников встречи, необходимой поддержки в сессионном зале для подобных инициатив нет.