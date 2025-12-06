В Министерстве финансов рассказали, когда изменят налогообложение ФОП

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 декабря 2025, 8:30 Читати українською

В Министерстве финансов рассказали, когда изменят налогообложение ФОП

Минфин открыт к процессу наработки комплексного решения об изменениях в подходах к налогообложению НДС для физических лиц-предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, консультируясь с бизнесом, профильными ассоциациями, экспертной средой и другими заинтересованными сторонами. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Минфин открыт к процессу наработки комплексного решения об изменениях в подходах к налогообложению НДС для физических лиц-предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, консультируясь с бизнесом, профильными ассоциациями, экспертной средой и другими заинтересованными сторонами.
Фото: blog.portmone.com.ua

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Когда введут изменения

Предлагаемые подходы должны обеспечить условия, когда предприниматели работают по равным всем правилам, а те, кто использует упрощенную систему для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, «серого импорта», контрабанды и т. д., не получают необоснованных преимуществ.

Внедрение изменений планируется не ранее 2027, что дает достаточно времени для доработки изменений, формирования решения для облегчения администрирования и отчетности, публичного обсуждения и подготовки бизнеса.

Читайте также: Один вид деятельности исключили из упрощенной системы: Гетманцев раскрыл детали

Речь идет не об автоматической отмене льгот в регистрации плательщика НДС, а о формировании сбалансированного подхода, который одновременно усилит борьбу с теневыми схемами и защитит добросовестный малый бизнес.

Минфин отмечает: задача такого комплексного решения — объединить бизнес, ФОП, аналитические центры и общество вокруг общей цели: сломать теневые схемы, усилить справедливость налоговой системы и, как результат, обеспечить стабильные ресурсы для обороны и восстановления, не перекладывая основное бремя на плечи потребителя и честного малого бизнеса.

Читайте также: Вопрос изменений для ФОП и введение НДС снят с повестки дня — голосов в Раде нет

Напомним

Как писал ранее «Минфин», 3 декабря во время встречи парламентской фракции было озвучено, что вопрос возможных изменений для ФОП и введение НДС для предпринимателей пока не обсуждается и полностью снят с повестки дня.

По словам участников встречи, необходимой поддержки в сессионном зале для подобных инициатив нет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Kharakternyk, Анна Недогибченко и 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами