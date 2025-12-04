Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приняла решение о продлении срока действия временной администрации в неплатежеспособном АО РВС Банк. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Фонд гарантирования продлил временную администрацию в РВС Банке
Временная администрация продолжается на один месяц:
- Начало с 5 декабря 2025 года.
- Окончание: до 4 января 2026 (включительно).
Это решение (№ 1121 от 3 декабря 2025 года) также продлевает полномочия уполномоченного лица ФГВФЛ — Новикова Дениса Анатольевича — на аналогичный срок.
Напомним
5 ноября начата процедура вывода с рынка АО «РВС Банк» путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 5.11.2025 года по 4.12.2025 года (включительно).
Временная администрация в АО «РВС Банк» введена на основании решения Правления Национального банка Украины от 4.11.2025.
