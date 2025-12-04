Фонд гарантирования продлил временную администрацию в РВС Банке

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приняла решение о продлении срока действия временной администрации в неплатежеспособном АО РВС Банк. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Временная администрация продолжается на один месяц:

Начало с 5 декабря 2025 года.

Окончание: до 4 января 2026 (включительно).

Это решение (№ 1121 от 3 декабря 2025 года) также продлевает полномочия уполномоченного лица ФГВФЛ — Новикова Дениса Анатольевича — на аналогичный срок.

Читайте также: В ФГВФЛ объяснили, как и где получить возмещение вкладчикам РВС Банка

Напомним

5 ноября начата процедура вывода с рынка АО «РВС Банк» путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 5.11.2025 года по 4.12.2025 года (включительно).

Временная администрация в АО «РВС Банк» введена на основании решения Правления Национального банка Украины от 4.11.2025.