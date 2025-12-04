Multi от Минфин
4 декабря 2025, 9:11 Читати українською

Мировые цены на смартфоны и другую электронику могут вырасти

Аналитики предупреждают о потенциальном росте стоимости смартфонов и другой потребительской электроники. Главная причина — глобальный бум в сфере искусственного интеллекта (ИИ), создающий «пробки» в мировых цепочках поставок критически важных компонентов. Ситуацию усугубляет недавнее решение Nvidia изменить тип памяти в своих продуктах. Об этом сообщает CNBC.

Мировые цены на смартфоны и другую электронику могут вырасти
Фото: freepik.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Технические гиганты, такие как Google и Microsoft, тратят сотни миллиардов долларов на центры обработки данных для ИИ, что создает беспрецедентный спрос на высокопроизводительные чипы от таких поставщиков, как Nvidia и AMD.

«Мы видим, что стремительный рост спроса на ИИ в центрах обработки данных влечет за собой узкие места во многих сферах», — заявил Питер Генбери, партнер Bain & Company.

Узкие места и скачок цен

Узкие места в цепочке поставок относятся к компонентам, критически важным как для серверов ИИ, так и для бытовой электроники. В частности, речь идет о:

  • Память DRAM Чипы DRAM являются основными элементами высокоскоростной памяти HBM, которую используют графические процессоры Nvidia для ИИ. Компании Counterpoint Research ожидают, что цены на память могут подняться на 30% в IV квартале этого года и еще на 20% в начале 2026 года.
  • Накопители: Дефицит жестких дисков (HDD) заставляет больших игроков, таких как Google и Microsoft, переходить на использование твердотельных накопителей (SSD). Проблема в том, что SSD является ключевым компонентом смартфонов и ноутбуков, создающих конкуренцию за дефицитные ресурсы.

Аналитики Counterpoint Research предупреждают, что даже небольшие дисбалансы в поставках (на уровне 1−2%) могут спровоцировать резкий рост цен.

Читайте также: Samsung представила Galaxy Z TriFold — смартфон с тремя экранами

Влияние Nvidia на рынок смартфонов

Дополнительное давление на рынок создает решение Nvidia перейти к использованию памяти типа LPDDR в своих продуктах.

Дело в том, что LPDDR последнего поколения обычно используется в смартфонах премиумкласса от Samsung и Apple. Выход Nvidia на этот рынок создает спрос в масштабах крупного производителя смартфонов, к которому цепочка поставок просто не готова.

«Мы видим больший риск на горизонте с передовой памятью, поскольку недавний переход Nvidia на LPDDR означает, что они стали заказчиком в масштабе крупного производителя смартфонов — это сейсмическое смещение для цепочки поставок, которое не может легко поглотить такой масштаб спроса», — пояснил М. С. Гван, директор по исследованиям Counterpoint Research.

Читайте также: Apple возвращает звание мирового лидера по продажам смартфонов впервые за 14 лет

Последствия для конечного потребителя

Поскольку DRAM и накопители составляют от 10% до 25% себестоимости типичного смартфона или ПК, рост цен на эти компоненты на 20−30% может увеличить общую стоимость производства на 5—10%.

Помимо роста цен существует риск дефицита самых популярных гаджетов, если производители электроники не смогут обеспечить достаточное количество необходимых компонентов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
