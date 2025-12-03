Украинцы массово активируют программу «3000 км по Украине»: Самые популярные направления

Национальный перевозчик «Укрзализныця» сегодня, 3 декабря, запустил в работу пилотную версию программы «3000 км по Украине» в своем мобильном приложении. Как сообщили в пресс-службе компании, старт программы вызвал огромный ажиотаж среди пассажиров.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«За час уже более 30 тысяч украинцев активировали программу 3000 км», — говорится в сообщении Укрзализныци.

Самые популярные направления

Кроме того, за час работы программы уже «разлетелась первая тысяча билетов» на рейсы, которые отправляются из прифронтовых областей.

Самые популярные оказались следующие направления:

Рейсы из Запорожья.

Рейсы из Харькова.

Первый этап программы «3000 км по Украине»

В Укрзализныце сообщили, что в декабре программа «3000 км Украина» будет работать в тестовом режиме в поездах во все прифронтовые регионы.

Программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их Укрзализныця будет предлагать в:

вагонах плацкарт,

купе,

региональных поездах,

2 класс Интерсити.

Чтобы воспользоваться программой, установите или обновите приложение Укрзализныци. Получить можно до четырех поездок суммарно на 3000 км, отправиться в поездку можно с пятницы 5 декабря.

Читайте также: Программа «УЗ-3000» не нуждается в госсредствах: премиум-сегмент покроет бесплатные километры

Как оформить билет за километры

Шаг 1. Загрузите или обновите приложение. Ваш аккаунт должен быть верифицирован с помощью «Действие. Подпись».

Шаг 2. Найдите отметку «3000» и нажмите «Принять участие» и получите 3000 км, которые можно использовать на 4 путешествия.

Шаг 3. Выберите нужный поезд с отметкой «3000». При бронировании будут использованы километры — они автоматически спишутся с бонусного счета

На первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:

№ 101/102 Николаев — Барвенково (Краматорск),

№ 103/104 (Краматорск) Барвенково — Львов,

№ 109/110 Львов — Николаев,

№ 115/116 Сумы — Киев,

№ 121/122 Николаев — Киев,

№ 127/128 Львов — Запорожье,

№ 141/142 Ивано-Франковск — Чернигов,

№ 143/144 Сумы — Рахов,

№ 39/40 Солотвино — Запорожье,

№ 45/44 Харьков — Ужгород,

№ 47/48 Запорожье — Мукачево,

№ 51/52 Одесса — Запорожье,

№ 53/54 Днепр — Одесса,

№ 61/62 Днепр — Ивано-Франковск,

№ 773/774 Киев — Конотоп,

№ 87/88 Ковель — Запорожье,

№ 886/888 Фастов — Чернигов,

№ 895/896 Конотоп — Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:

№ 15/16 Харьков — Ясиня,

№ 17/18 Харьков — Ужгород,

№ 41/42 Днепр — Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+:

№ 719/720 Харьков — Киев,

№ 723/722 Харьков — Киев,

№ 731/732 Запорожье — Киев.

Важно знать:

Билет можно оформить только на себя и своего ребенка. Оформить на взрослых родственников или друзей невозможно (функционал в дальнейшем будет дорабатываться).

Дети от 5 лет также получают собственные 3000 км. Для этого они должны быть добавлены в ваш аккаунт в Действии (добавьте свидетельство о рождении ребенка).

По программе доступны места в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити.

Программа охватывает только стоимость проезда. Постель, чай, перевозка животных, багажа и другие дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

Километры нельзя монетизировать, они действуют только для путешествий.

3000 км не обязательно использовать в декабре 2025 года — наибольшее количество мест Укрзализныця будет предлагать, прежде всего, в низкий сезон (январь, февраль, октябрь, ноябрь).

Неиспользованный остаток от 3000 км Украиной в дальнейшем можно будет конвертировать в бонусные объятия в программе лояльности Укрзализныци «Железные друзья». Этот функционал появится в приложении УЗ в 2026 году.

«Рейсы для пилотного этапа выбраны в результате анализа свободных мест в поездах и с фокусом именно в поддержку жителей прифронтовых территорий. В дальнейшем в периоды вне горячего сезона Укрзализныця предложит около 250 000 мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия именно тех украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия, чтобы несколько разгрузить пик», говорится в сообщении компании.

Напомним

«Минфин» писал, что 1 ноября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

Пакет помощи будет включать несколько ключевых направлений: