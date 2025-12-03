Украинцы массово активируют программу «3000 км по Украине»: Самые популярные направления

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 декабря 2025, 18:33 Читати українською

Украинцы массово активируют программу «3000 км по Украине»: Самые популярные направления

Национальный перевозчик «Укрзализныця» сегодня, 3 декабря, запустил в работу пилотную версию программы «3000 км по Украине» в своем мобильном приложении. Как сообщили в пресс-службе компании, старт программы вызвал огромный ажиотаж среди пассажиров.

Украинцы массово активируют программу
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«За час уже более 30 тысяч украинцев активировали программу 3000 км», — говорится в сообщении Укрзализныци.

Самые популярные направления

Кроме того, за час работы программы уже «разлетелась первая тысяча билетов» на рейсы, которые отправляются из прифронтовых областей.

Самые популярные оказались следующие направления:

  • Рейсы из Запорожья.
  • Рейсы из Харькова.

Первый этап программы «3000 км по Украине»

В Укрзализныце сообщили, что в декабре программа «3000 км Украина» будет работать в тестовом режиме в поездах во все прифронтовые регионы.

Программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их Укрзализныця будет предлагать в:

  • вагонах плацкарт,
  • купе,
  • региональных поездах,
  • 2 класс Интерсити.

Чтобы воспользоваться программой, установите или обновите приложение Укрзализныци. Получить можно до четырех поездок суммарно на 3000 км, отправиться в поездку можно с пятницы 5 декабря.

Читайте также: Программа «УЗ-3000» не нуждается в госсредствах: премиум-сегмент покроет бесплатные километры

Как оформить билет за километры

Шаг 1. Загрузите или обновите приложение. Ваш аккаунт должен быть верифицирован с помощью «Действие. Подпись».

Шаг 2. Найдите отметку «3000» и нажмите «Принять участие» и получите 3000 км, которые можно использовать на 4 путешествия.

Шаг 3. Выберите нужный поезд с отметкой «3000». При бронировании будут использованы километры — они автоматически спишутся с бонусного счета

На первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:

  • № 101/102 Николаев — Барвенково (Краматорск),
  • № 103/104 (Краматорск) Барвенково — Львов,
  • № 109/110 Львов — Николаев,
  • № 115/116 Сумы — Киев,
  • № 121/122 Николаев — Киев,
  • № 127/128 Львов — Запорожье,
  • № 141/142 Ивано-Франковск — Чернигов,
  • № 143/144 Сумы — Рахов,
  • № 39/40 Солотвино — Запорожье,
  • № 45/44 Харьков — Ужгород,
  • № 47/48 Запорожье — Мукачево,
  • № 51/52 Одесса — Запорожье,
  • № 53/54 Днепр — Одесса,
  • № 61/62 Днепр — Ивано-Франковск,
  • № 773/774 Киев — Конотоп,
  • № 87/88 Ковель — Запорожье,
  • № 886/888 Фастов — Чернигов,
  • № 895/896 Конотоп — Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:

  • № 15/16 Харьков — Ясиня,
  • № 17/18 Харьков — Ужгород,
  • № 41/42 Днепр — Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+:

  • № 719/720 Харьков — Киев,
  • № 723/722 Харьков — Киев,
  • № 731/732 Запорожье — Киев.

Важно знать:

  • Билет можно оформить только на себя и своего ребенка. Оформить на взрослых родственников или друзей невозможно (функционал в дальнейшем будет дорабатываться).
  • Дети от 5 лет также получают собственные 3000 км. Для этого они должны быть добавлены в ваш аккаунт в Действии (добавьте свидетельство о рождении ребенка).
  • По программе доступны места в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити.
  • Программа охватывает только стоимость проезда. Постель, чай, перевозка животных, багажа и другие дополнительные услуги оплачиваются отдельно.
  • Километры нельзя монетизировать, они действуют только для путешествий.
  • 3000 км не обязательно использовать в декабре 2025 года — наибольшее количество мест Укрзализныця будет предлагать, прежде всего, в низкий сезон (январь, февраль, октябрь, ноябрь).
  • Неиспользованный остаток от 3000 км Украиной в дальнейшем можно будет конвертировать в бонусные объятия в программе лояльности Укрзализныци «Железные друзья». Этот функционал появится в приложении УЗ в 2026 году.

«Рейсы для пилотного этапа выбраны в результате анализа свободных мест в поездах и с фокусом именно в поддержку жителей прифронтовых территорий. В дальнейшем в периоды вне горячего сезона Укрзализныця предложит около 250 000 мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия именно тех украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия, чтобы несколько разгрузить пик», говорится в сообщении компании.

Напомним

«Минфин» писал, что 1 ноября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

Пакет помощи будет включать несколько ключевых направлений:

  • Финансовая поддержка,
  • Транспортная инициатива «УЗ-3000»,
  • Медицинские чекапы.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают GrugoriyHoland, Kommandor и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами