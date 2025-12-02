Стало известно, когда начнется возобновление работы ТОК Gulliver

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Ощадбанка приняла решение о начале поэтапного возобновления работы торгово-офисного комплекса (ТОК) Gulliver в Киеве. Частичное открытие объекта станет возможным после успешной ликвидации обстоятельств, повлекших за собой возникновение чрезвычайной ситуации в отдельных частях здания. Об этом сообщает пресс-служба банка.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Открытие первых этажей запланировано на 12 декабря

По результатам проведенных ремонтно-восстановительных работ и тестирования оборудования комиссия разрешила безопасную эксплуатацию некоторых частей комплекса:

1 декабря 2025 года уже возобновило работу отделение Ощадбанка, расположенное в ТОК Gulliver.

12 декабря 2025 года для посетителей торгово-развлекательной части комплекса будет открыт доступ к торговым площадям первого и минус первого этажа.

Эта дата была согласована с арендаторами исходя из их готовности полноценно возобновить работу. Точный список магазинов, которые откроют свои двери, будет сообщен дополнительно.

Последующие этапы

Решение о сроках открытия других этажей и офисной части ТОК Gulliver будут приниматься постепенно. Это будет зависеть от дальнейшей ликвидации причин возможного наступления чрезвычайной ситуации — последствий преднамеренной порчи и небрежного отношения к инженерным системам комплекса, выявленным после деятельности предыдущего владельца.

Контекст

Комплекс Gulliver перешел в собственность консорциума государственных банков из-за невыполнения должником обязательств по кредитному договору:

Дата регистрации права собственности: 26 июля 2025 г.

Доли: Право собственности на ТОК Gulliver было зарегистрировано по консорциуму, в котором Ощадбанк имеет 80%, а Укрэксимбанк — 20%.

Причина: Объект служил обеспечением выполнения обязательств по кредиту. Банки приступили к процедуре взыскания из-за невыполнения ООО «Три О» (бывшего владельца комплекса) своих обязательств.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце октября 2025 года Ощадбанк и Укрэксимбанк объявили о временном закрытии ТОК Gulliver. Решение было принято в целях безопасности посетителей и арендаторов, поскольку бывший владелец саботировал передачу управления.

Компания «Три О», владевшая Gulliver, не выполняла обязательства по кредитному договору. Она задолжала двум банкам $600 млн. По данным госреестра недвижимого имущества, долг достигает $675 млн. Обслуживание долга свелось на нет из-за ареста актива и передачи его Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

27 ноября 2025 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение государственным банкам — Ощадбанку и Укрэксимбанку — на получение контроля за единым имущественным комплексом Торгово-офисного комплекса (ТОК) Gulliver.