українська
1 декабря 2025, 9:35

Tesla фиксирует резкое падение: минус 58% продаж во Франции и 49% в Дании

Количество регистраций новых автомобилей во Франции в ноябре уменьшилось на 0,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 132 927 единиц, а регистрация новых автомобилей Tesla в Дании упала на 49%. Об этом сообщает investing.

Количество регистраций новых автомобилей во Франции в ноябре уменьшилось на 0,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 132 927 единиц, а регистрация новых автомобилей Tesla в Дании упала на 49%.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Падение продаж во Франции

Tesla подверглась резкому падению на французском рынке, продажи которого упали на 57,83% до 1591 автомобиля в ноябре.

Показатели производителя электромобилей во Франции были слабы в течение 2025 года, а продажи Tesla с начала года упали на 32,79%.

Более широкий французский автомобильный рынок также сократился, хотя и менее резко, на 4,92% за тот же период.

Читайте: Вызов для Tesla: Mercedes делает серьезную заявку на перераспределение рынка премиальных электромобилей

Регистрация автомобилей Tesla в Дании

Согласно данным, опубликованным в понедельник bilstatistik.dk, регистрация новых автомобилей Tesla в Дании снизилась на 49% в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Производитель электромобилей зарегистрировал 534 новых автомобилей в Дании в течение ноября, что меньше, чем в ноябре прошлого года.

Напомним

Как писал «Минфин», регистрации Tesla в Европе, ЕАСТ и Великобритании снизились на 10,5% в годовом исчислении до 39 837 единиц в сентябре.

Множество европейских автопроизводителей выпустили в этом году новые предложения электромобилей, тогда как имидж бренда Tesla в Европе оставался слабым из-за общественного пренебрежения к генеральному директору Илону Маску.

Tesla зафиксировала рекордно высокие поставки в течение сентябрьского квартала, хотя аналитики объяснили эту тенденцию преимущественно тем, что клиенты ускорили свои покупки до истечения срока действия налоговых льгот на электромобили в США.

Прибыль компании за третий квартал разочаровала рынки, поскольку маржа прибыли оставалась низкой и испытывала дополнительное давление из-за перехода Tesla к технологиям искусственного интеллекта и робототехники.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
