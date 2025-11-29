Немецкий автогигант Mercedes-Benz делает серьезную заявку на перераспределение рынка массовых премиальных электромобилей. Компания представила модель CLA EV нового поколения, которая сочетает в себе самые современные технологии бренда, конкурентную цену и характеристики, превосходящие показатели главного конкурента — Tesla Model 3. Об этом сообщает профильное издание Electrek.
Вызов для Tesla: Mercedes делает серьезную заявку на перераспределение рынка премиальных электромобилей
Цена и модификации
Mercedes-Benz объявил, что стартовая цена на модель 2026 CLA 250+ с технологией EQ составит $47 250. Полноприводная версия CLA 350 4MATIC будет стоить от $49 800 (без учета платы за доставку в размере $1 250).
Начало поставок первых моделей клиентам запланировано уже на следующий месяц, а полномасштабное наращивание производства состоится в начале 2026 года.
Технологическое преимущество: 800 вольт и рекордный запас хода
Новый электрический седан построен на передовой 800-вольтной архитектуре, которая обеспечивает высокую эффективность и сверхбыструю зарядку.
- Батарея: емкость 85 кВт·ч.
- Запас хода: до 374 миль (около 602 км) для базовой версии.
- Скорость зарядки: использование станции мощностью 320 кВт позволяет добавить 100 миль (160 км) пробега всего за 5 минут, или 202 мили (325 км) за 10 минут.
Для сравнения, базовая Tesla Model 3 (Standard RWD) стоит $36 990 и имеет запас хода 321 милю, а полноприводная версия (Long Range AWD) стартует от $47 490 с запасом хода 346 миль. Таким образом, Mercedes предлагает большую дальность пробега в сопоставимом ценовом сегменте.
Дизайн и «цифровой» интерьер
Автомобиль получил аэродинамический дизайн с коэффициентом лобового сопротивления 0,21, что ставит его в один ряд с Tesla Model 3 и Hyundai IONIQ 6. Среди внешних особенностей — обновленная решетка радиатора со 142 подсвеченными звездами.
Главной изюминкой салона стала система MBUX Superscreen. Это массив экранов общей шириной почти 40 дюймов, включающий:
- 10,25-дюймовый дисплей для водителя;
- 14-дюймовый центральный экран;
- 14-дюймовый экран для переднего пассажира.
Также автомобиль оснащен премиальной аудиосистемой Burmester с технологией Dolby Atmos и самым полным пакетом ассистентов водителя (ADAS) от Mercedes.
